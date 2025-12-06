За 35.000 пензионера стигла једнократна помоћ од 100 КМ

Извор:
Влада Зеничко-добојског кантона испунила је раније најављену обавезу и уплатила укупно 3.458.500 КМ Федералном фонду ПИО, чиме је осигуран новац за исплату једнократне помоћи од 100 КМ за 34.525 пензионера овог кантона.
Тиме је ЗДК постао један од ријетких кантона који континуирано спроводи мјере подршке најугроженијим грађанима у условима сталног раста трошкова живота.
Цјелокупан износ обезбијеђен је унутар постојећег кантоналног буџета, без задуживања и додатних финансијских оптерећења.
Према плану расподјеле, Министарство за рад, социјалну политику и избјеглице учествовало је са 400.000 КМ, док је преосталих 3.058.500 КМ издвојило Министарство финансија ЗДК, што јасно показује да је приоритет кантоналне владе социјална стабилност и подршка лицима с најнижим примањима.
Исплата ће бити извршена уз новембарску пензију, а Федерални фонд ПИО већ проводи техничке и административне припреме како би новац био исплаћен без кашњења и компликација.
Очекује се да ће цјелокупан процес протећи уредно, будући да је Фонд већ раније успјешно реализовао сличне исплате у сарадњи с кантоналним институцијама.
У тренутку када се велики број пензионера суочава с повећаним трошковима хране, лијекова и режија, ова финансијска инјекција представља значајну подршку.
Иако износ од 100 КМ не може покрити дугорочне потребе, представља вид признања најугроженијима и олакшава им бар дио мјесечних обавеза.
Мјера Владе ЗДК долази након што су и неки други кантони, попут Тузланског и Херцеговачко-неретванског, раније увели сличне облике помоћи, док поједини кантони, укључујући и Кантон Сарајево, већ дужи период нису издвајали средства за ову намјену.
Зеничко-добојски кантон тако поново потврђује да социјална политика остаје један од кључних фокуса његовог дјеловања.
Очекује се да ће исплата бити завршена почетком децембра, а пензионери већ сада могу рачунати на додатну финансијску подршку у мјесецу који је традиционално оптерећен већим трошковима.
