Logo
Large banner

За 35.000 пензионера стигла једнократна помоћ од 100 КМ

Извор:

АТВ

06.12.2025

19:44

Коментари:

0
паре, новац, марке
Фото: АТВ

Влада Зеничко-добојског кантона испунила је раније најављену обавезу и уплатила укупно 3.458.500 КМ Федералном фонду ПИО, чиме је осигуран новац за исплату једнократне помоћи од 100 КМ за 34.525 пензионера овог кантона.

Тиме је ЗДК постао један од ријетких кантона који континуирано спроводи мјере подршке најугроженијим грађанима у условима сталног раста трошкова живота.

Новац

Економија

Пензије у Српској расту за 6,25 одсто: Колико је то у маркама

Цјелокупан износ обезбијеђен је унутар постојећег кантоналног буџета, без задуживања и додатних финансијских оптерећења.

Према плану расподјеле, Министарство за рад, социјалну политику и избјеглице учествовало је са 400.000 КМ, док је преосталих 3.058.500 КМ издвојило Министарство финансија ЗДК, што јасно показује да је приоритет кантоналне владе социјална стабилност и подршка лицима с најнижим примањима.

Ко све остварује право на помоћ?

Право на једнократних 100 КМ имају двије категорије пензионера:

  • они који примају минималну пензију,
  • корисници сразмјерне пензије чији укупни мјесечни износ не достиже ниво минималне пензије у ФБиХ.

Исплата ће бити извршена уз новембарску пензију, а Федерални фонд ПИО већ проводи техничке и административне припреме како би новац био исплаћен без кашњења и компликација.

аца лукас

Бања Лука

Да ли ће бити отказан концерт Аце Лукаса у Бањалуци?

Очекује се да ће цјелокупан процес протећи уредно, будући да је Фонд већ раније успјешно реализовао сличне исплате у сарадњи с кантоналним институцијама.

У тренутку када се велики број пензионера суочава с повећаним трошковима хране, лијекова и режија, ова финансијска инјекција представља значајну подршку.

Иако износ од 100 КМ не може покрити дугорочне потребе, представља вид признања најугроженијима и олакшава им бар дио мјесечних обавеза.

И други кантони увели су сличне облике помоћи

Мјера Владе ЗДК долази након што су и неки други кантони, попут Тузланског и Херцеговачко-неретванског, раније увели сличне облике помоћи, док поједини кантони, укључујући и Кантон Сарајево, већ дужи период нису издвајали средства за ову намјену.

Душан Васиљевић

Занимљивости

Мистерија у Александровцу: Душан нашао ''крушку'' од 3 килограма

Зеничко-добојски кантон тако поново потврђује да социјална политика остаје један од кључних фокуса његовог дјеловања.

Очекује се да ће исплата бити завршена почетком децембра, а пензионери већ сада могу рачунати на додатну финансијску подршку у мјесецу који је традиционално оптерећен већим трошковима.

Подијели:

Тагови:

пензије

Пензионери

pomoć

jednokratna pomoć

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Забрана друштвених мрежа малољетницима: Заштита дјеце или ограничавање слободе?

Друштво

Забрана друштвених мрежа малољетницима: Заштита дјеце или ограничавање слободе?

1 ч

0
Привреда негодује поскупљење струје

Друштво

Привреда негодује поскупљење струје

2 ч

0
Најављена неочекивана промјена времена

Друштво

Најављена неочекивана промјена времена

4 ч

0
Када би требало да буде отворен први дио ауто-пута ка Београду

Друштво

Када би требало да буде отворен први дио ауто-пута ка Београду

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

14

Утакмица прекинута због смрти: Огласио се клуб

21

09

Страшно: Возач из БиХ преминуо за воланом

21

07

Светитељима ископали очи, иконе побацали: Срамне сцене у Звечану

21

02

Петоро држављана БиХ протјерано из Хрватске због дивљања

20

59

Кошарац: План раста збир жеља док се из правног оквира не повуку одлуке лажног Шмита

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner