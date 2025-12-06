Logo
Large banner

Пензије у Српској расту за 6,25 одсто: Колико је то у маркама

Аутор:

Стеван Лулић

06.12.2025

17:58

Коментари:

2
Пензије у Српској расту за 6,25 одсто: Колико је то у маркама
Фото: ATV

Пензије у Републици Српској од јануара расту за 6,25 одсто, најавио је ове седмице директор Фонда ПИО Горан Милић.

Ријеч је о редовном усклађивању пензија за око 294.000 корисника у Српској, појаснио је Милић.

Колико је то у маркама?

То значи да ће, ако узмемо за примјер минималну пензију од 330 КМ, повећање износити око 20,6 КМ. У преводу, најнижа пензија од јануара ће достићи износ од 350,6 КМ.

Теретана

Здравље

Опасна бактерија вреба у теретани: Око 10 одсто обољелих умире

Када говоримо о најнижој пензији за стаж од 40 и више година, она је у октобру износила 656,55 КМ, што значи да ће од јануара бити већа за 41 марку и износиће око 697 КМ.

За пуни стаж осигурања од 40 година просјечна пензија за октобар била 981 КМ. на тај износ додамо најављено повећање од 6,25 одсто, од јануара ће она износити нешто више од 1.042 марке.

Ове године једно ванредно усклађивање

Ово је девето редовно усклађивање пензија од 2013. године, од када је било и 14 ванредних усклађивања.

Посљедње редовно усклађивање било је почетком ове године, док је посљедње ванредно извршено одлуком Владе на августовској пензији.

Ilon Mask

Свијет

Илон Маск позвао на ликвидацију Европске уније

На годишњем нивоу за свих 294.000 корисника издваја се око двије милијарде марака, односно око 167 милиона мјесечно.

Подијели:

Тагови:

пензије

Пензионери

Fond PIO

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Ана Николић код хоџе потражила спас

Сцена

Ана Николић код хоџе потражила спас

1 ч

0
Звијер дуга 4 метра и тешка 272 килограма блокирала пут

Свијет

Звијер дуга 4 метра и тешка 272 килограма блокирала пут

1 ч

0
Хиљаде демонстраната на улицама широм Њемачке

Свијет

Хиљаде демонстраната на улицама широм Њемачке

1 ч

0
''Ако ја једем бифтек, нећеш ти попару'': Коме је Џеј изговорио чувену реченицу

Сцена

''Ако ја једем бифтек, нећеш ти попару'': Коме је Џеј изговорио чувену реченицу

1 ч

0

Више из рубрике

Хрвати не могу без српске ракије: Ево ко још не може без шљивовице

Економија

Хрвати не могу без српске ракије: Ево ко још не може без шљивовице

2 ч

0
Изградња објекта Махле

Економија

Прилика за посао: Њемачки див премјешта производњу у Српску

2 ч

0
Ова валута ускоро одлази у историју: Хоће ли то утицати на тржиште у БиХ

Економија

Ова валута ускоро одлази у историју: Хоће ли то утицати на тржиште у БиХ

3 ч

0
"Фајненшел тајмс": У случају пљенидбе руске имовине угрожен и евро

Економија

"Фајненшел тајмс": У случају пљенидбе руске имовине угрожен и евро

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

40

Није свагдје 130 km/h: Знате ли ограничење на ауто-путевима у Ex-YU

18

36

При крају градња мегацентра у БиХ вриједног 100 милиона евра

18

05

Екстрамутирани вирус изазвао панику: Љекари апелују да се опет носе маске

17

58

Пензије у Српској расту за 6,25 одсто: Колико је то у маркама

17

56

Питбул усмртио бебу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner