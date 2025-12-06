Пензије у Српској расту за 6,25 одсто: Колико је то у маркама

Аутор:Стеван Лулић
06.12.2025
Пензије у Републици Српској од јануара расту за 6,25 одсто, најавио је ове седмице директор Фонда ПИО Горан Милић.
Ријеч је о редовном усклађивању пензија за око 294.000 корисника у Српској, појаснио је Милић.
То значи да ће, ако узмемо за примјер минималну пензију од 330 КМ, повећање износити око 20,6 КМ. У преводу, најнижа пензија од јануара ће достићи износ од 350,6 КМ.
Када говоримо о најнижој пензији за стаж од 40 и више година, она је у октобру износила 656,55 КМ, што значи да ће од јануара бити већа за 41 марку и износиће око 697 КМ.
За пуни стаж осигурања од 40 година просјечна пензија за октобар била 981 КМ. на тај износ додамо најављено повећање од 6,25 одсто, од јануара ће она износити нешто више од 1.042 марке.
Ово је девето редовно усклађивање пензија од 2013. године, од када је било и 14 ванредних усклађивања.
Посљедње редовно усклађивање било је почетком ове године, док је посљедње ванредно извршено одлуком Владе на августовској пензији.
На годишњем нивоу за свих 294.000 корисника издваја се око двије милијарде марака, односно око 167 милиона мјесечно.
