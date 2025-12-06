Хиљаде демонстраната на улицама широм Њемачке

Извор:
06.12.2025
17:11
Хиљаде демонстраната изашле су на улице широм Њемачке протестујући због закона о војсци који је усвојио њемачки парламент.
Скупови су одржани у око 90 градова укључујући Берлин, Хамбург, Минхен и Келн.
Демонстранти су реформу назвали "регрутовањем смрти" и позвали на улагање у образовање и социјалну помоћ умјесто у оружје.
Законом се послије 14 година од укидања одобрава поновно увођење војног рока, а демонстранти оптужују владу да поставља темеље за присилну мобилизацију.
Закон, усвојен након више мјесеци жустре расправе, уводи двоструки систем - уноснија добровољна служба требало би да привуче младе регруте, али ако не буде довољно добровољаца, Берлин ће моћи да активира обавезни позив.
Снимци показују демонстранте како скандирају антиратне слогане и носе транспаренте на којима је писало "Не регрутовању", "Нећемо бити топовско месо" и "Ваш рат – без нас".
Поједини упозоравају да се Берлин спрема за рат против Русије.
Према овом закону, од јануара 2026. године сви 18-годишњаци у Њемачкој добијаће упитник у којем ће се изјаснити да ли су заинтересовани и спремни да се придруже оружаним снагама.
