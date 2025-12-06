Logo
Large banner

Хиљаде демонстраната на улицама широм Њемачке

Извор:

Агенције

06.12.2025

17:11

Коментари:

0
Хиљаде демонстраната на улицама широм Њемачке
Фото: Pixabay

Хиљаде демонстраната изашле су на улице широм Њемачке протестујући због закона о војсци који је усвојио њемачки парламент.

Скупови су одржани у око 90 градова укључујући Берлин, Хамбург, Минхен и Келн.

Демонстранти су реформу назвали "регрутовањем смрти" и позвали на улагање у образовање и социјалну помоћ умјесто у оружје.

Законом се послије 14 година од укидања одобрава поновно увођење војног рока, а демонстранти оптужују владу да поставља темеље за присилну мобилизацију.

radijator grijanje pixabay

Савјети

Ову грешку с гријањем раде многи, а може вас скупо коштати

Закон, усвојен након више мјесеци жустре расправе, уводи двоструки систем - уноснија добровољна служба требало би да привуче младе регруте, али ако не буде довољно добровољаца, Берлин ће моћи да активира обавезни позив.

Снимци показују демонстранте како скандирају антиратне слогане и носе транспаренте на којима је писало "Не регрутовању", "Нећемо бити топовско месо" и "Ваш рат – без нас".

Поједини упозоравају да се Берлин спрема за рат против Русије.

Према овом закону, од јануара 2026. године сви 18-годишњаци у Њемачкој добијаће упитник у којем ће се изјаснити да ли су заинтересовани и спремни да се придруже оружаним снагама.

Подијели:

Тагови:

Њемачка

Протести

vojni rok

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

''Ако ја једем бифтек, нећеш ти попару'': Коме је Џеј изговорио чувену реченицу

Сцена

''Ако ја једем бифтек, нећеш ти попару'': Коме је Џеј изговорио чувену реченицу

1 ч

0
Ову грешку с гријањем раде многи, а може вас скупо коштати

Савјети

Ову грешку с гријањем раде многи, а може вас скупо коштати

1 ч

0
Србија - Црна Гора

Остали спортови

Невиђена брука рукометашица Србије: Црногорке их потпуно уништиле

1 ч

0
Колико је питања стигло Путину за прва два дана

Свијет

Колико је питања стигло Путину за прва два дана

1 ч

0

Више из рубрике

Колико је питања стигло Путину за прва два дана

Свијет

Колико је питања стигло Путину за прва два дана

1 ч

0
Издата упозорења: Ова подручја су на удару олује, стижу поплаве

Свијет

Издата упозорења: Ова подручја су на удару олује, стижу поплаве

1 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Данила живог запалили: Нови детаљи убиства сина политичара

2 ч

0
Детаљи ужаса: Синовима прославила рођендан, узела их у наручје и бацила се са 10. спрата

Свијет

Детаљи ужаса: Синовима прославила рођендан, узела их у наручје и бацила се са 10. спрата

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

40

Није свагдје 130 km/h: Знате ли ограничење на ауто-путевима у Ex-YU

18

36

При крају градња мегацентра у БиХ вриједног 100 милиона евра

18

05

Екстрамутирани вирус изазвао панику: Љекари апелују да се опет носе маске

17

58

Пензије у Српској расту за 6,25 одсто: Колико је то у маркама

17

56

Питбул усмртио бебу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner