Невиђена брука рукометашица Србије: Црногорке их потпуно уништиле

Рукометашице Србије су доживјеле праву бруку на Свјетском првенству у рукомету, гдје су имале најважнији меч против селекције Црне Горе за пролаз даље.
Ипак, наше дјевојке су се само избламирале и поражене су са убједљивих 33:17, те су тако испале са турнира.
Србија је дошла до овог меча, имале су сјајне мечеве током читавог турнира, поразиле су Шпанију, очекивале су велики резултат и против Црне Горе, гдје нам је одговарао чак и реми, али... Све се распало од самог почетка.
Србија
Наравно, јасно је било да је Црна Гора фаворит на овом мечу, наше дјевојке нису успјеле да их поразе пуне четири године, па је на психолошком плану било и утолико теже, али мало је ко очекивао потпуни распад наше селекције.
Практично, од првог секунда утакмице је било јасно у којем ће смјеру ићи овај меч, пошто је Србија била апсолутно немоћна у нападу, али и одбрани. Једноставно, била је ово игра "мачке и миша".
Србија није могла против Црне Горе, дјеловало је као да противници константно имају играче више у одбрани, те да наша селекција не може до гола.
Чак и када би прошла нека од акција, одлична је била и Армел Атингре на голу Црне Горе, која је зачарала мрежу.
То је допринијело Црној Гори да дође до серије од 5:0 на самом старту утакмице, што је било довољно да дође и до недостижне предности. Константно је Србија покушавала да смањи предност током првог полувремена, али није успијевала. Ниједна дјевојка није успјела да пробије Атингре на голу.
Редале су голове Булатовић, Вукчевић, Плетикосић у првом полувремену, па је чак и Атингре постигла гол за 10:5 пред сам крај првог полувремена. Успјела је потом Србија да смањи на 12:8 преко Саре Гаровић, имали су потом и прилику да дођу до само три гола заостатка, али, грешка, Булатовић користи и постиже гол и на полувремену је било 13:9.
Надале су се Српкиње, али и читава нација да могу да дођу до преокрета, међутим, све се распало у само четири минута другог полувремена, када је Дијана Тривић постигла три гола и одвела Црну Гору на 17:9.
Успјеле су Скробић и Крпеж Слезак да спусте на 17:11, али, поново су Тривић, Булатовић и Плетикосић постигле голове и донијеле двоцифрену предност Црној Гори од 21:11.
За све то вријеме, Атингре је доминирала на голу, а предност Црне ГОре је само расла, па је на 12 минута до краја дошла и до 12 голова разлике - 26:14.
До краја, предност је само расла, а Атингре је доминирала на голу. Нажалост, Србија је брутално понижена и завршила је учешће на Свјетском првенству у рукомету, пише "Телеграф".
