Србија сама себи одузела побједу, погледајте како

Извор:
Б92
04.12.2025
18:23
Коментари:0
Када би се режирала завршница из хорор филма, онда би она изгледала онако како је женска рукометна репрезентација Србије испустила побједу против Фарских острва.
Јер, на жалост српских навијача, присуствовали смо једној од највећих глупости и грешака у завршници које је овај спорт видио.
Србија је у посљедњем минуту водила 31:30, одбранила се и имала је лопту 20 секунди прије краја. Међутим, услиједила је невјероватна грешка Јована Јововић.
Бања Лука
Фотографија изазвала узнемиреност у Бањалучкој школи, огласила се полиција
Била је пасивна, није напала гол, те су арбитри због тога одузели лопту нашој рукометашици, али то није било све.
Након тога је ометала голмана у извођењу прекршаја и због тога била кажњена црвеним картоном, а Фарска Острва су на шест секунди до краја добиле пенал и шансу за изједначење.
Реализовале су пенал и Србија је на шокантан и невјероватан начин остала без побједе – 31:31.
December 4, 2025
Република Српска
1 ч0
Љубав и секс
1 ч0
Свијет
2 ч0
Србија
2 ч0
Најновије
Најчитаније
20
00
19
56
19
49
19
42
19
41
Тренутно на програму