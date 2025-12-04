Фотографија изазвала узнемиреност у бањалучкој школи, огласила се полиција

Аутор:Стеван Лулић
04.12.2025
18:18
Бањалучка полиција реаговала је по пријави директора једне средње бањалучке школе због фотографије која је изазвала узнемиреност.
Из Полицијске управе Бањалука подвукли су, објашњавајући о чему је ријеч, да разлога за узнемиреност нема.
"Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука поступили су данас по пријави директора једне средње школе у Бањалуци, а у вези фотографије коју је пунољетни ученик те школе објавио на једној друштвеној мрежи, а која је изазвала узнемиреност у тој школској установи", кажу у полицији и наглашавају:
"Школски полицајац је одмах по запримању пријаве обавио разговор са разредником и наведеним учеником, којом приликом је утврђено да је ученик грешком јавно објавио спорну фотографију без намјере да узнемири било кога. О свим до сада предузетим мјерама и радњама упознате су надлежне службе школе".
Полиција је апеловала на грађане, родитеље и ученике да не шире непровјерене информације и не узнемиравају јавност.
"Обавјештавамо да ће полицијски службеници наставити са предузимањем неопходних мјера и радњи како би се очувала безбједност свих грађана", истиче Полицијска управа Бањалука.
