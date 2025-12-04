Logo
Фотографија изазвала узнемиреност у бањалучкој школи, огласила се полиција

Аутор:

Стеван Лулић

04.12.2025

18:18

Фото: АТВ

Бањалучка полиција реаговала је по пријави директора једне средње бањалучке школе због фотографије која је изазвала узнемиреност.

Из Полицијске управе Бањалука подвукли су, објашњавајући о чему је ријеч, да разлога за узнемиреност нема.

Саво Минић

Република Српска

Најављена јача борба против лажних боловања у Српској

"Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука поступили су данас по пријави директора једне средње школе у Бањалуци, а у вези фотографије коју је пунољетни ученик те школе објавио на једној друштвеној мрежи, а која је изазвала узнемиреност у тој школској установи", кажу у полицији и наглашавају:

"Школски полицајац је одмах по запримању пријаве обавио разговор са разредником и наведеним учеником, којом приликом је утврђено да је ученик грешком јавно објавио спорну фотографију без намјере да узнемири било кога. О свим до сада предузетим мјерама и радњама упознате су надлежне службе школе".

Жељка Цвијановић

БиХ

Цвијановић: Славу нам нису могли забранити окупатори, па неће ни тровач Хелез

Полиција је апеловала на грађане, родитеље и ученике да не шире непровјерене информације и не узнемиравају јавност.

"Обавјештавамо да ће полицијски службеници наставити са предузимањем неопходних мјера и радњи како би се очувала безбједност свих грађана", истиче Полицијска управа Бањалука.

  • Најновије

  • Најчитаније

