На сједницу дошло само 10 одборника

03.12.2025
19:15
Хоћемо да радимо, али не да нам СНСД – правда се Драшко Станивуковић након данашње неуспјеле сједнице Скупштине града. Ово је перформанс градоначелника – одговарају из скупштинске већине. Сједница локалног парлемнта завршена прије него што је и почела. У сали 10 одборника, недовољно и за расправу о дневно реду. Важна питања на чекању, али зато међусобне оптужбе не могу чекати.
„Ми се налазимо у једном заточеништву нерадника. Због тога се поставља питање хоћемо ли опет ићи у ситуацију да имамо проблеме са Градским олимпијским базеном. Ако немате буџета, како ћете да чистите снијег, како ћете да дочекате све празнике који долазе и све оно за шта је потребан буџет и све оно за шта је потребно функционисање Града Бањалука“, тврди градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.
„Вјеровали смо да ће данас се појавити ти исти одборници, па не мора бити ни одржана сједница, али би било значајно да су се појавили одборници СНСД-а и коалицији, па да видимо видимо, као што су најављивали да ће нормализовати рад Скупштине, да имају искрену намјеру“, додао је одборник ПДП-а у Скупштини града Бањалука Небојша Дринић.
Предсједник Скупштине града данас се није јављао на телефон. Послао је саопштење. Није, каже, могао ни заказати сједницу, јер му је градоначелник закључао канцеларију. Канцеларија је јутрос откључана, али Љубо Нинковић захтијева да да се изврши примопредаја просторија и печата и да се формира комисија која ће утврдити да ли је печат злоупотребљен.
„Ја ћу у најкраћем року предузети све кораке како би што прије била заказана редовна сједница Скупштине града. Данас ћу извршити консултације са коалиционим партнерима с циљем да се сједница Колегијума Скупштине града одржи већ у петак“, јасан је предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић.
Закључавање канцеларије предсједника Скупштине, сазивање сједнице која је унапријед осуђена на пропаст, јер је било јасно да неће бити довољан број руку за одлучивање је перформанс градоначелника, сматрају у СНСД-у. Позивају Драшка Станивуковића на разговор и договор.
„Ја морам да подсјетим јавност да скупштинску већину чини СНСД са коалиционим партнерима. Он никако не жели ни да покаже поштовање, ни да уважи чињеницу да смо ми одборници, да имамо свој став и да је он тај који, као први човјек града мора да разговара на који начин да превазиђемо све ове проблеме. Неколико пута сам позивао да причамо о рјешењима, а не о перформансима“, нагласио је одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић.
Из СНСД-а подсјећају и да градска скупштина усвојила неколико значајних одлука, попут бесплатног јавног превоза за све грађане, изједначавање субвенција за приватне и јавне вртиће, али да је градоначелник блокирао њихово провођење.
