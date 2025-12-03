Logo
Ови дијелови Бањалуке сутра остају у мраку

Извор:

АТВ

03.12.2025

17:32

Коментари:

0
Фото: АТВ
Фото: АТВ

Због најављених радова сутра ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.

Дијелови насеља Стричићи, Павићи, Хазићи, Локвари, Леденице и Рацуне остају без струје у периоду од 08:00 до 16:00 часова.

Од 09:00 до 12:00 часова без струје остају дијелови улица Душана и Владе Копање, Српских рудара и Карађорђева, те дио насеља Павловац.

Струје неће имати дио улица Илинданска и Крупска и дио насеља Мотике од 09:00 до 12:00 часова.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: БиХ наставља да буде колонија

Од 12:00 до 15:00 часова без струје ће остати дио насеља Горња Пискавица.

Дијелови насеља Борковићи (Мирнићи, Стојчићи и Ђурићи) остају без струје од 08:00 до 15:00 часова.

Без струје остају такође и дијелови улица Родољуба Чолаковића, Дракулићка и Пут српских бранилаца, те дио насеља Пријечани од 09:00 до 14:00 часова.

struja

struja


