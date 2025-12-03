Ови дијелови Бањалуке сутра остају у мраку

Извор:
АТВ
03.12.2025
17:32
Коментари:0
Због најављених радова сутра ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.
Дијелови насеља Стричићи, Павићи, Хазићи, Локвари, Леденице и Рацуне остају без струје у периоду од 08:00 до 16:00 часова.
Од 09:00 до 12:00 часова без струје остају дијелови улица Душана и Владе Копање, Српских рудара и Карађорђева, те дио насеља Павловац.
Струје неће имати дио улица Илинданска и Крупска и дио насеља Мотике од 09:00 до 12:00 часова.
Република Српска
Цвијановић: БиХ наставља да буде колонија
Од 12:00 до 15:00 часова без струје ће остати дио насеља Горња Пискавица.
Дијелови насеља Борковићи (Мирнићи, Стојчићи и Ђурићи) остају без струје од 08:00 до 15:00 часова.
Без струје остају такође и дијелови улица Родољуба Чолаковића, Дракулићка и Пут српских бранилаца, те дио насеља Пријечани од 09:00 до 14:00 часова.
Бања Лука
5 ч3
Бања Лука
6 ч5
Бања Лука
6 ч0
Бања Лука
8 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму