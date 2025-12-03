Још један пропали перформанс Станивуковића: Запечаћен кабинет као начин рјешавања проблема

Извор:
Понашање градоначелника је само још један перформанс и све што имамо од његу су перформанси, каже за АТВ Богољуб Зељковић, одборник СНСД-а у бањалучког скупштини након што није одржана још једна сједница.
Нова представа за јавност, коју је покушао да изведе Драшко Станивуковић није уродила плодом. Он је, како то по обичају ради, на друштвеним мрежама објавио како је запечатио кабинет предсједника скупштине. Онда је скупљао потписе за скупштинско заједање, па је и то пропало. Сад опет му је крива већина око СНСД-а.
"То не води ничему. Градоначелник је са осталим странкама скупио 11 потписа и тражио засједање и то је његово законско право. Наш став је био врло јасан, а то је да ћемо ми разговарати на ту тему када се деблокирају просторије предсједника Скупштине јер нико не може ни да закаже саму сједницу без самог предсједника Скупштине. Нинковић није био у могућности да уђе у кабинет и да користи печат и друге ствари како би сазвао скупштину", јасан је Зељковић.
Кидања асфалта, блокаде путева и паркинга, протести, гашења свјетла Палати Републике и бројних других перформанса које је изводио, чини се да су постали састави дио његове политике. Чини се и да је Станивуковић заборавио да је управо он "први човјек" Бањалуке и да би требао да рјешава проблеме грађана, а не да их "забавља" на друштвеним мрежама.
"То је само још један перформанс градоначелника. Ми то гледамо задњих неколико година и од када сам ја одборник позивам на разговор и да деблокирам и рад Скупштине и самог Града јер то утиче на квалитет живота наших грађана. Управо он као први човјек града мора да сједне за сто и да видимо како да превазиђемо проблеме. Позивао сам да попишем све проблеме које муче Бањалуку и да причамо о рјешењима, а не о перформансу. Све што имамо од њега су перформанси", каже Зељковић.
Чини се да градоначелник нема ни поштовања према неистомишљеницима. Чини се да нема ни поштовања према одборницима, које су, како и њега, изабрали грађани Бањалуке. Чини се да му смети и што нема довољно "својих" одборника у Скупштини, па одлуке вечине неће да спроводи. Оно што се не чини, јесте да све то све уредно објави на мрежама. Јер опет, чини се, да је "клик и лајк", битнији од реалних проблема грађана. А они дефинитивно нису мали.
"Имали смо ове године буџет гдје смо донијели низ одлука од бесплатног јавног превоза, од субвенција за родитеље чија дјеца иду у приватне вртиће, а он то не жели да поштује из разлога што је то предложио СНСД. Ако мислите да се на такав начин опходите и понашате, онда не знам шта очекујете од одборника", каже СНСД-ов одборник.
Смиловао се градоначелник, откључао Љуби Нинковићу кабинет, који ће, како кажу из СНСД-а, "провјерити и гдје је печат и да ли га неко злоупотребио". Кажу и да би се до краја седмице могао одржати колегију и да би се могао знати датум сједнице.
