Станивуковић заобилази Скупштину, нужно би да реалоцира буџетске паре

Извор:
Провјерено.инфо
01.12.2025
17:37
Коментари:2
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић, нашао је начин како да реалоцира буџетска средства иако то не може да уради. Донио је незакониту одлуку о прерасподјели буџетских средстава без сагласности Скупштине града, сазнаје портал Провјерено.
Иако је по закону искључиво Скупштина надлежна да одобри било какву релокацију новца, а не сам градоначелник, спорна одлука је на крају објављена у Службеном листу БиХ, а након што је више пута одбијена у службеним гласницима Бањалуке и Републике Српске.
Десио се опасан преседан који би могао отворити врата неконтролисаном трошењу градског новца јер како сазнаје портал Провјерено, градоначелник покушава да заобиђе законску процедуру.
Република Српска
''Назад у Српску: дијаспора као мост будућности'' - циљ повратак Срба из региона
Закон јасно прописује да је Скупштина једини орган овлашћен да одобри пребацивање новца са једне буџетске ставке на другу. Градоначелник доставља приједлог, Скупштина га усваја или не, и тек тада релокација постаје важећа и законита.
То је наведено и у Службеном гласнику Града Бањалуке објављеног 3. јуна 2025. године.
Одлуку можете погледати у документу ОВДЈЕ.
Међутим, како сазнаје Провјерено, градоначелник је донио незакониту Одлуку о начину нужних прерасподјела буџетских средстава у оквиру Фонда за 2025. годину и објавио је у Службеном гласнику БиХ.
Како пише поменути портал, два пута је покушао ову одлуку објавити у Службеном гласнику Републике Српске али је спријечен. Није му успјело ни у Службеном гласнику Бањалуке, а из другог пута, објавио је ову одлуку у Службеном листу БиХ.
Правници за овај портал истичу да је ово незаконита одлука и упозоравају да одборници, а и грађани више неће имати увид у то шта градоначелник ради са буџетом те када и какве реалокације средстава врши.
У Градској управи кажу да су запримили питања о томе како је градоначелник донио одлуку о расподјели буџетских средстава мимо одлуке Скупштине града Бањалука и да су га прослиједили, како кажу, надлежним органима. Нужна одлука, како ју је назвао градоначелник у Службеном листу БиХ, могла би да ступи на снагу 6. децембра.
О правном и сваком другом хаосу који би могао да настане, мало ко брине, наводи Провјерено.
Најновије
Најчитаније
22
55
22
54
22
51
22
50
22
45
Тренутно на програму