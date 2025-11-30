Logo
Отворен "Зимзобал": Јединствена забава у срцу Бањалуке

АТВ

30.11.2025

21:25

Фото: Градска управа Бањалука

У бањалучком Парку Петар Кочић вечерас је, 30 новембра, свечано отворен зимски маркет "Зимзобал".

"Стотине лампиона, сјајан божићни маркет, вилењаци, Дјед Мраз те мноштво поклона за наше најмлађе суграђане само су мали дио магичне зиме која је стигла у наш град. Зимски маркет „Зимзобал“, који је приређен у склопу још једне, изузетно богате манифестације „Бањалучка зима“ отворио је врата за многобројне посјетиоце који су и ове године одлучили да буду дио јединствене забаве у срцу нашег града", наводе из Градске управе.

"Зима није само за планину, она припада и Бањалуци и ми се трудимо да кроз низ дешавања, која почињу данас, обезбиједимо квалитетан садржај за све. Овдје се сусрећу породице, долазе бројни гости. Потрудили смо се, низ изненађења је пред нама. Почетком зимске чаролије желим да људима пожелим срећне празнике и да дођу овдје, у центар града. Паркови, које смо уредили, ове године имају посебно рухо. Важна нам је и Нова година, гдје је велик одзив", рекао је Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.

Бањалука

