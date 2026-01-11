Овако ће изгледати одговор Европе због Гренланда: Спрема се мисија "Арктички стражар"!

Извор:
Група европских земаља, предвођена Њемачком и Великом Британијом, припрема координисани војни одговор на Арктику како би се супротставила покушајима америчког предсједника Доналда Трампа да припоји Гренланд, пренијела је агенција Блумберг.
Према изворима блиским том питању, Берлин се спрема да предложи НАТО стварање мисије под називом "Арктички стражар".
Та операција, по узору на надзор критичне инфраструктуре у Балтичком мору, има за циљ да обезбиједи регион од руског и кинеског ривалства, док истовремено показује Вашингтону да Европљани обезбјеђују стабилност далеког сјевера.
На питање британске телевизијске мреже BBC, британска министарка саобраћаја Хајди Александер описала је те разговоре као "рутинске", негирајући да представљају хитан одговор на изјаве америчког предсједника.
Док Лондон дијели процјену Бијеле куће о порасту ризика на Арктику, министарка је нагласила мултилатерални оквир.
"Кључно је да учинимо све што је могуће са нашим савезницима у НАТО како бисмо осигурали ефикасно одвраћање од (руског предсједника) Владимира Путина у овом региону свијета", рекла је британска министарка.
Њемачки министар спољних послова Јохан Вадефул, који ће се наредне седмице састати са америчким колегом Марком Рубијом рекао је да безбједност на Арктику постаје кључна.
"Желимо да разговарамо унутар Алијансе о томе како можемо заједно да преузмемо ову одговорност", додао је њемачки министар.
Нешто раније, британски Телеграф је писао о плану Британије, Њемачке и Француске, које би у раној фази и могле да укључе распоређивање војника, ратних бродова и авиона, или комбинацију временски ограничених вјежби.
