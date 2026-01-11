Logo
Large banner

Овако ће изгледати одговор Европе због Гренланда: Спрема се мисија "Арктички стражар"!

Извор:

Курир

11.01.2026

22:04

Коментари:

0
Овако ће изгледати одговор Европе због Гренланда: Спрема се мисија "Арктички стражар"!

Група европских земаља, предвођена Њемачком и Великом Британијом, припрема координисани војни одговор на Арктику како би се супротставила покушајима америчког предсједника Доналда Трампа да припоји Гренланд, пренијела је агенција Блумберг.

Према изворима блиским том питању, Берлин се спрема да предложи НАТО стварање мисије под називом "Арктички стражар".

Та операција, по узору на надзор критичне инфраструктуре у Балтичком мору, има за циљ да обезбиједи регион од руског и кинеског ривалства, док истовремено показује Вашингтону да Европљани обезбјеђују стабилност далеког сјевера.

На питање британске телевизијске мреже BBC, британска министарка саобраћаја Хајди Александер описала је те разговоре као "рутинске", негирајући да представљају хитан одговор на изјаве америчког предсједника.

polom

Србија

Мушкарац се санкао, па сломио кост: Хитна га носила на џаку са сламом

Док Лондон дијели процјену Бијеле куће о порасту ризика на Арктику, министарка је нагласила мултилатерални оквир.

"Кључно је да учинимо све што је могуће са нашим савезницима у НАТО како бисмо осигурали ефикасно одвраћање од (руског предсједника) Владимира Путина у овом региону свијета", рекла је британска министарка.

Њемачки министар спољних послова Јохан Вадефул, који ће се наредне седмице састати са америчким колегом Марком Рубијом рекао је да безбједност на Арктику постаје кључна.

nato hag

Свијет

Напад САД-а на Гренланд био би крај НАТО-а

"Желимо да разговарамо унутар Алијансе о томе како можемо заједно да преузмемо ову одговорност", додао је њемачки министар.

Нешто раније, британски Телеграф је писао о плану Британије, Њемачке и Француске, које би у раној фази и могле да укључе распоређивање војника, ратних бродова и авиона, или комбинацију временски ограничених вјежби.

(Курир)

Подијели:

Тагови:

Њемачка

Француска

Доналд Трамп

Grenland

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Европа се игра лажима или ватром! Планирају војни одговор Трампу

Свијет

Европа се игра лажима или ватром! Планирају војни одговор Трампу

5 ч

0
Данска пристала на разговоре око Гренланда са Американцима

Свијет

Данска пристала на разговоре око Гренланда са Американцима

7 ч

0
Медији тврде: Трамп наредио израду плана инвазије на Гренланд

Свијет

Медији тврде: Трамп наредио израду плана инвазије на Гренланд

9 ч

0
Сада се и Њемачка се сјетила "међународног права", па критикују САД

Свијет

Сада се и Њемачка се сјетила "међународног права", па критикују САД

11 ч

0

Више из рубрике

Шведска у шоку: Полицајац оптужен за силовање и злостављање дjеце

Свијет

Шведска у шоку: Полицајац оптужен за силовање и злостављање дjеце

3 ч

0
Нападнута бугарска Амбасада у Скопљу

Свијет

Нападнута бугарска Амбасада у Скопљу

3 ч

0
Трамп разматра удар на Иран

Свијет

Трамп разматра удар на Иран

4 ч

0
Напад САД-а на Гренланд био би крај НАТО-а

Свијет

Напад САД-а на Гренланд био би крај НАТО-а

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

04

Овако ће изгледати одговор Европе због Гренланда: Спрема се мисија "Арктички стражар"!

21

48

Мушкарац се санкао, па сломио кост: Хитна га носила на џаку са сламом

21

45

Централне вијести, 11.01.2026.

21

36

Ђого: Церић покушава да извуче из боце злодух мајоризације

21

22

Шведска у шоку: Полицајац оптужен за силовање и злостављање дjеце

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner