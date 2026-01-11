Logo
Трамп разматра удар на Иран

11.01.2026

20:58

Трамп разматра удар на Иран
Фото: Танјуг/АП

Амерички предсједник Доналд Трамп почетком наредне седмице биће упознат с могућим наредним корацима које би Сједињене Америчке Државе могле предузети као одговор на дешавања у Ирану, пише Вол стрит џурнал, позивајући се на америчке званичнике.

Како се наводи, састанак с високим представницима администрације заказан је за уторак, а на њему би могле бити разматране различите опције, укључујући војне ударе и увођење додатних санкција Ирану.

Могуће мјере

Међу могућим мјерама спомиње се и јачање антивладиних извора на интернету, као и употреба сајбер-оружја против иранских војних капацитета.

Трамп је током викенда изјавио да Иранци "желе слободу више него икад прије" те да су Сједињене Америчке Државе спремне помоћи, иако није прецизирао шта та помоћ конкретно подразумијева.

У контексту рата у Украјини, који траје готово четири године, ранијих америчких потеза према Венецуели и хапшења Николаса Мадура, као и растућих тензија око Гренланда, за који Трамп показује интерес, у свијету расте забринутост због могућности новог озбиљног сукоба, овог пута на Блиском истоку.

Таг:

Доналд Трамп

Коментари (0)
