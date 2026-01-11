Постигнут договор: Царина на мале пакете

11.01.2026
Министри финансија држава чланица Европске уније постигли су договор о увођењу нове царине на пошиљке мале вриједности које пристижу на европско тржиште. Ријеч је о намету од три евра који ће се односити на робу наручену путем онлајн трговина, а мјера је усмјерена на смањење прилива јефтиних производа, прије свега из Кине, који се у Европу пласирају преко платформи попут Схеина и Темуа.
Како је саопштио Савјет Европске уније, царина ће се почети примјењивати од 1. јула и остаје на снази док Унија не успостави трајно рјешење којим би се укинуло постојеће ослобађање од царина за online куповине чија вриједност не прелази 150 евра. Планирано је да се то изузеће у потпуности укине до 2028. године, у оквиру шире реформе царинског система ЕУ.
Привремена мјера уведена је због чињенице да пошиљке мале вриједности тренутно улазе у Европску унију без царинских дажбина, што, према оцјени Савјета, ствара нелојалну конкуренцију за европске трговце, отвара питања сигурности и здравља потрошача, повећава ризик од превара те има негативан утицај на околину.
Нова царина неће се обрачунавати по пакету, већ према врсти производа, која је дефинисана шестерознаменкастим тарифним ознакама. То у пракси значи да ће, примјерице, десет пари чарапа израђених од истог материјала бити опорезовано с три евра, док ће комбинација различитих материјала унутар исте пошиљке резултирати вишим износом царине.
Поједини посланици у Европском парламенту, међу њима и ирски европарламентарац Бери Ендрус, који је раније заговарао царину од пет евра по пакету, поздравили су постигнути договор и поручили да би Унија требала размотрити додатно повећање царина уколико се прилив јефтиних пошиљки не смањи.
Онлајн платформе попут Темуа, Схеина, Алиекспреса и Амазона омогућавају директну испоруку одјеће, обуће и модних додатака из кинеских фабрика до европских купаца, често по цијенама знатно нижим од оних на домаћем тржишту. Процјене показују да би укидање царинског изузећа могло довести до раста броја пошиљки мале вриједности на око 4,6 милијарди годишње, при чему више од 90 одсто пакета долази из Кине.
Европски трговци подржали су увођење нових царина, оцјењујући их као корак ка равноправнијим тржишним условима.
