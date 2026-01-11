Експлозија током свадбе: Млада и младожења погинули на лицу мјеста!

Извор:
Курир
11.01.2026
17:46
У главном граду Пакистана током свадбене прославе дошло је до трагедије када је експлодирала плинска боца. Седморо људи је повређено, а осам их је погинуло.
Најмање осам особа је погинуло, међу којима су млада и младожења, у експлозији плинске боце након свадбене прославе у кући у главном граду Пакистана, саопштили су званичници.
До експлозије је дошло док су гости, који су се окупили да прославе вјенчање, спавали у кући, дио објекта се урушио, навела је полиција Исламабада. Седам особа је повређено.
У саопштењу полиције наводи се да се експлозија догодила у стамбеном дијелу у самом центру града. Оштећено је и неколико оближњих кућа.
Премијер Шехбаз Шариф упутио је саучешће породицама жртава, наводи се у саопштењу његовог кабинета. Наложио је здравственим властима да повријеђенима обезбеде најбољу могућу његу и наредио спровођење потпуне истраге.
Многе породице у Пакистану ослањају се на боце са течним нафтним гасом због слабог притиска природног гаса, а такве боце су често повезиване са смртоносним несрећама изазваним цурењем гаса. Полиција је саопштила да је истрага у току.
