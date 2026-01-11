Logo
Large banner

Експлозија током свадбе: Млада и младожења погинули на лицу мјеста!

Извор:

Курир

11.01.2026

17:46

Коментари:

0
Експлозија током свадбе: Млада и младожења погинули на лицу мјеста!
Фото: Принтскрин/Јутјуб

У главном граду Пакистана током свадбене прославе дошло је до трагедије када је експлодирала плинска боца. Седморо људи је повређено, а осам их је погинуло.

Најмање осам особа је погинуло, међу којима су млада и младожења, у експлозији плинске боце након свадбене прославе у кући у главном граду Пакистана, саопштили су званичници.

До експлозије је дошло док су гости, који су се окупили да прославе вјенчање, спавали у кући, дио објекта се урушио, навела је полиција Исламабада. Седам особа је повређено.

У саопштењу полиције наводи се да се експлозија догодила у стамбеном дијелу у самом центру града. Оштећено је и неколико оближњих кућа.

Премијер Шехбаз Шариф упутио је саучешће породицама жртава, наводи се у саопштењу његовог кабинета. Наложио је здравственим властима да повријеђенима обезбеде најбољу могућу његу и наредио спровођење потпуне истраге.

Многе породице у Пакистану ослањају се на боце са течним нафтним гасом због слабог притиска природног гаса, а такве боце су често повезиване са смртоносним несрећама изазваним цурењем гаса. Полиција је саопштила да је истрага у току.

(курир)

Подијели:

Тагови:

Свадба

mlada

mladoženja

poginuli

Експлозија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Данска пристала на разговоре око Гренланда са Американцима

Свијет

Данска пристала на разговоре око Гренланда са Американцима

3 ч

0
Људи разочарани новим преводом Библије, ево како изгледа Оченаш

Регион

Људи разочарани новим преводом Библије, ево како изгледа Оченаш

4 ч

0
"Много ми је тешко, увијек сам зато патила": Неда Украден отворено признала

Сцена

"Много ми је тешко, увијек сам зато патила": Неда Украден отворено признала

4 ч

0
Четири зла на које је упозорио Путин: Европљани безнадежно у њиховим канџама

Свијет

Четири зла на које је упозорио Путин: Европљани безнадежно у њиховим канџама

4 ч

0

Више из рубрике

Данска пристала на разговоре око Гренланда са Американцима

Свијет

Данска пристала на разговоре око Гренланда са Американцима

3 ч

0
Четири зла на које је упозорио Путин: Европљани безнадежно у њиховим канџама

Свијет

Четири зла на које је упозорио Путин: Европљани безнадежно у њиховим канџама

4 ч

0
Стигло упозорење: Преговарајте док није прекасно

Свијет

Стигло упозорење: Преговарајте док није прекасно

4 ч

0
На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.

Свијет

Моћан човјек који све контролише: Ево ко је Али Хамнеи – врховни господар Ирана

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

22

Шведска у шоку: Полицајац оптужен за силовање и злостављање дjеце

21

20

Нападнута бугарска Амбасада у Скопљу

21

15

Хороскоп за 12. јануар: Добро се пазите!

20

58

Трамп разматра удар на Иран

20

58

Напад САД-а на Гренланд био би крај НАТО-а

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner