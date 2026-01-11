Logo
Large banner

Моћан човјек који све контролише: Ево ко је Али Хамнеи – врховни господар Ирана

Извор:

Блиц

11.01.2026

16:46

Коментари:

0
На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.
Фото: Office of the Iranian Supreme Leader

Ајатолах Али Хамнеи је за Израел највећи непријатељ, а за конзервативне Иранце врховни вођа.

Многи, укључујући иранског престолонасљедника у егзилу Резу Пахлавија, оптужују Хамнеија да је увео репресију какву Иран не памти и позивају на промјену режима на актуелним протестима, пише Блиц.

Хамнеи је најмоћнија личност у Ирану, контролише Револуционарну граду и “Осовину отпора”, а његов сукоб са породицом Пахлави сеже дубоко у прошлост.

Ко је ајатолах Али Хамнеи

Али Хамнеи је врховни вођа Ирана, а његово пуно име је Али Хосеини Хамнеи. Рођен је 17. јула 1939. у Мешхеду. Десет година након Исламске револуције, постао је врховни вођа, а претходно је обављао функцију предсједника Ирана од 1981. до 1989. године.

Рођен је у религиозној породици у граду Мешхеду, главном шиитском центру. Његов отац је био свештеник скромног утицаја. Али Хамнеи је студирао теологију и право у Мешхеду, а затим је проучавао религију код истакнутих личности попут ајатолаха Рухолаха Хомеинија, бившег врховног вође Ирана. Хамнеи је усвојио шиитску политичку идеологију вилајат ал-факих (“владавина исламског правника”), која је касније постала окосница иранског теократског система.

Улога Хамнеија у Исламској револуцији

Хамнеи је био гласни противник шаха Ирана – Мохамеда Резе Пахлавија (оца бившег престолонасљедника Резе Пахлавија, који такође позива на смјену власти у Ирану), током шездесетих и седамдесетих година прошлог века. Више пута је хапшен, затваран и прогоњен. Међутим, постао је близак сарадник ајатолаха Хомеинија и помогао је у ширењу његових учења кроз проповједи, списе и тајне покрете.

Након Исламске револуције 1979. године, Хамнеи је постао један од највиших свештеника који су обликовали нову Исламску Републику Иран. Учествовао је у оснивању Револуционарне гарде и од самог почетка је имао јаке везе са безбједносним и обавјештајним сектором.

Након атентата на тадашњег предсједника Ирана Мохамеда Алија Раџаија, Хамнеи је изабран за предсједника 1981. Иако је предсједничка функција у то време била слабија, јер је стварна моћ била у рукама ајатолаха Хомеинија, Хамнеи је играо значајну улогу у иранско-ирачком рату и у унутрашњој политичкој консолидацији.

Након Хомеинијеве смрти 1989. године, Хамнеи је неочекивано изабран за његовог насљедника, упркос томе што није био највиши свештеник. Устав Ирана је тада измјењен како би се човјеку нижег свештеничког ранга омогућило да служи као врховни вођа.

Према иранском систему власти, он има врховно заповједништво над оружаним снагама, овлашћења за проглашење рата, може да именује или смени високе званичнике, укључујући војне команданте и судије.

Конзервативац који се не слаже са Западом

Када је ријеч о његовим ставовима, Хамнеи је тврдокорни конзервативац и западни противник. Његову идеологију обликују:

Антизападни и антиизраелски ставови: Он САД и Израел сматра егзистенцијалним пријетњама исламу и иранском суверенитету

Подршка “Осовини отпора”: Хамнеи подржава шиитске и антизападне милиције попут Хезболаха у Либану, Хута у Јемену, али и сунитски Хамас у Гази. Израел ове групе назива “Осовина зла”

Општи конзервативизам: Противи се западном утицају на иранску културу, подржава строге кодексе облачења и медијску цензуру, и промовише исламске вриједности у управљању, нарочито када су жене у питању

Економска отпорност: Залаже се за “економију отпора” која је мање зависна од страних инвестиција, посебно из западних земаља

Нуклеарни програм: Он је досљедно подржавао право Ирана на мирнодопску нуклеарну енергију, али тврди да је нуклеарно оружје неисламско

Моћна породица Хамнеи

Хамнеијева супруга је из вјерске породице у Мешхеду, али ријетко се појављује у јавности. Он има шесторо д‌јеце – четири сина и двије кћерке.

Његов син Моџтаба Хамнеи је такође личност која обликује стварност у Ирану, нарочито у Револуционарној гради (ИРЦГ) и клерикалном естаблишменту.

Породица Хамнеи се углавном држи по страни, мада су се током година појављивале оптужбе за корупцију и привилегије.

Потенцијални насљедници врховног вође

Због Хамнеијевих година (пуни 86) и погоршаног здравља, дискусије о насљеднику врховног вође су се интензивирале. Потенцијални кандидати су:

Моџтаба Хамнеи: Вјерује се да Хамнеијев син, иако није виши или јавно активан свештеник, има утицај у ИРГЦ и снагама безбједности

Садек Лариџани: Високи свештеник и бивши шеф правосуђа

Ахмад Хатами: Високи свештеник, близак Хамнеију

Алиреза Арафи: Други високи свештеник повезан са Хамнеијем

Буран однос са Резом Пахлавијем

Реза Пахлави, прогнани син покојног шаха, гласни је критичар Исламске Републике Иран и заговорник секуларне демократије. Хамнеи га сматра симболом контрареволуције коју подржава Запад и често осуђује прогнане личности као издајнике или стране агенте.

Пахлави је позвао на ненасилну промјену режима у Ирану и поручио да жели да уједини опозиционе снаге. Хамнеијев режим га је означио као небитног и одвојеног од иранске јавности.

Био у посјети Југославији 1989.

Хамнеи је као предсједник Ирана боравио у званичној посјети Југославији. Уз највише државне почасти, дочекао га је бивши предсједник Предсједништва СФРЈ Раиф Диздаревић.

Он се 2009, скоро 21 годину касније, у једној објави осврнуо на ову посјету. Навео је да је био дочекан топло и са великим поштовањем, али да упркос томе што је Југославија била несврстана, ни услијед његовог великог инсистирања није хтјела да Исламској републици Иран прода конвенционално оружје, попут пушака и тенкова.

Подијели:

Тагови:

ajatolah Ali Hamenei

Иран

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Иранке пале цигарете сликама ајатолаха Хамнеија, добиле "критике" због једне ствари

Свијет

Иранке пале цигарете сликама ајатолаха Хамнеија, добиле "критике" због једне ствари

23 ч

1
Ирански велики ајатолах издао фатву: Позива муслимане да убију Трампа и Нетанјахуа

Свијет

Ирански велики ајатолах издао фатву: Позива муслимане да убију Трампа и Нетанјахуа

6 мј

0
Трамп: Спасио сам ајатолаха Хамнеија смрти

Свијет

Трамп: Спасио сам ајатолаха Хамнеија смрти

6 мј

0
Хамнеи: Америка није ништа постигла

Свијет

Хамнеи: Америка није ништа постигла

6 мј

0

Више из рубрике

Захарова: Напади на руске области - украјински тероризам

Свијет

Захарова: Напади на руске области - украјински тероризам

39 мин

0
Једна особа погинула, више од 70 кућа изгорјело у пожару

Свијет

Једна особа погинула, више од 70 кућа изгорјело у пожару

44 мин

0
"Гаспром": Њемачка и Француска немају ни 50 одсто резерви гаса у подземним складиштима

Свијет

"Гаспром": Њемачка и Француска немају ни 50 одсто резерви гаса у подземним складиштима

1 ч

0
Москва: Кијев је у агонији па искаљује бијес на цивилима

Свијет

Москва: Кијев је у агонији па искаљује бијес на цивилима

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

09

Покушај убиства у Загребу

17

07

Заборавите на со: Јефтин састојак брзо уклања лед

17

01

Румуни декласирали Словачку у Београду

16

48

Имате проблема са синусима, ови трикови ће вам помоћи

16

46

Моћан човјек који све контролише: Ево ко је Али Хамнеи – врховни господар Ирана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner