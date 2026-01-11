Моћан човјек који све контролише: Ево ко је Али Хамнеи – врховни господар Ирана

Извор:
Блиц
11.01.2026
16:46
Коментари:0
Ајатолах Али Хамнеи је за Израел највећи непријатељ, а за конзервативне Иранце врховни вођа.
Многи, укључујући иранског престолонасљедника у егзилу Резу Пахлавија, оптужују Хамнеија да је увео репресију какву Иран не памти и позивају на промјену режима на актуелним протестима, пише Блиц.
Хамнеи је најмоћнија личност у Ирану, контролише Револуционарну граду и “Осовину отпора”, а његов сукоб са породицом Пахлави сеже дубоко у прошлост.
Али Хамнеи је врховни вођа Ирана, а његово пуно име је Али Хосеини Хамнеи. Рођен је 17. јула 1939. у Мешхеду. Десет година након Исламске револуције, постао је врховни вођа, а претходно је обављао функцију предсједника Ирана од 1981. до 1989. године.
Рођен је у религиозној породици у граду Мешхеду, главном шиитском центру. Његов отац је био свештеник скромног утицаја. Али Хамнеи је студирао теологију и право у Мешхеду, а затим је проучавао религију код истакнутих личности попут ајатолаха Рухолаха Хомеинија, бившег врховног вође Ирана. Хамнеи је усвојио шиитску политичку идеологију вилајат ал-факих (“владавина исламског правника”), која је касније постала окосница иранског теократског система.
Хамнеи је био гласни противник шаха Ирана – Мохамеда Резе Пахлавија (оца бившег престолонасљедника Резе Пахлавија, који такође позива на смјену власти у Ирану), током шездесетих и седамдесетих година прошлог века. Више пута је хапшен, затваран и прогоњен. Међутим, постао је близак сарадник ајатолаха Хомеинија и помогао је у ширењу његових учења кроз проповједи, списе и тајне покрете.
Након Исламске револуције 1979. године, Хамнеи је постао један од највиших свештеника који су обликовали нову Исламску Републику Иран. Учествовао је у оснивању Револуционарне гарде и од самог почетка је имао јаке везе са безбједносним и обавјештајним сектором.
Након атентата на тадашњег предсједника Ирана Мохамеда Алија Раџаија, Хамнеи је изабран за предсједника 1981. Иако је предсједничка функција у то време била слабија, јер је стварна моћ била у рукама ајатолаха Хомеинија, Хамнеи је играо значајну улогу у иранско-ирачком рату и у унутрашњој политичкој консолидацији.
Након Хомеинијеве смрти 1989. године, Хамнеи је неочекивано изабран за његовог насљедника, упркос томе што није био највиши свештеник. Устав Ирана је тада измјењен како би се човјеку нижег свештеничког ранга омогућило да служи као врховни вођа.
Према иранском систему власти, он има врховно заповједништво над оружаним снагама, овлашћења за проглашење рата, може да именује или смени високе званичнике, укључујући војне команданте и судије.
Када је ријеч о његовим ставовима, Хамнеи је тврдокорни конзервативац и западни противник. Његову идеологију обликују:
Антизападни и антиизраелски ставови: Он САД и Израел сматра егзистенцијалним пријетњама исламу и иранском суверенитету
Подршка “Осовини отпора”: Хамнеи подржава шиитске и антизападне милиције попут Хезболаха у Либану, Хута у Јемену, али и сунитски Хамас у Гази. Израел ове групе назива “Осовина зла”
Општи конзервативизам: Противи се западном утицају на иранску културу, подржава строге кодексе облачења и медијску цензуру, и промовише исламске вриједности у управљању, нарочито када су жене у питању
Економска отпорност: Залаже се за “економију отпора” која је мање зависна од страних инвестиција, посебно из западних земаља
Нуклеарни програм: Он је досљедно подржавао право Ирана на мирнодопску нуклеарну енергију, али тврди да је нуклеарно оружје неисламско
Хамнеијева супруга је из вјерске породице у Мешхеду, али ријетко се појављује у јавности. Он има шесторо дјеце – четири сина и двије кћерке.
Његов син Моџтаба Хамнеи је такође личност која обликује стварност у Ирану, нарочито у Револуционарној гради (ИРЦГ) и клерикалном естаблишменту.
Породица Хамнеи се углавном држи по страни, мада су се током година појављивале оптужбе за корупцију и привилегије.
Због Хамнеијевих година (пуни 86) и погоршаног здравља, дискусије о насљеднику врховног вође су се интензивирале. Потенцијални кандидати су:
Моџтаба Хамнеи: Вјерује се да Хамнеијев син, иако није виши или јавно активан свештеник, има утицај у ИРГЦ и снагама безбједности
Садек Лариџани: Високи свештеник и бивши шеф правосуђа
Ахмад Хатами: Високи свештеник, близак Хамнеију
Алиреза Арафи: Други високи свештеник повезан са Хамнеијем
Реза Пахлави, прогнани син покојног шаха, гласни је критичар Исламске Републике Иран и заговорник секуларне демократије. Хамнеи га сматра симболом контрареволуције коју подржава Запад и често осуђује прогнане личности као издајнике или стране агенте.
Пахлави је позвао на ненасилну промјену режима у Ирану и поручио да жели да уједини опозиционе снаге. Хамнеијев режим га је означио као небитног и одвојеног од иранске јавности.
Хамнеи је као предсједник Ирана боравио у званичној посјети Југославији. Уз највише државне почасти, дочекао га је бивши предсједник Предсједништва СФРЈ Раиф Диздаревић.
Он се 2009, скоро 21 годину касније, у једној објави осврнуо на ову посјету. Навео је да је био дочекан топло и са великим поштовањем, али да упркос томе што је Југославија била несврстана, ни услијед његовог великог инсистирања није хтјела да Исламској републици Иран прода конвенционално оружје, попут пушака и тенкова.
Свијет
23 ч1
Свијет
6 мј0
Свијет
6 мј0
Свијет
6 мј0
Свијет
39 мин0
Свијет
44 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму