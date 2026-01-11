"Гаспром": Њемачка и Француска немају ни 50 одсто резерви гаса у подземним складиштима

Извор:
11.01.2026
Протеклих дана забиљежене су највеће количине гаса икада повучене из европских подземних складишта за те дане, саопштила је руска компанија.
"Гаспром" је саопштио да је попуњеност подземних складишта гаса у Њемачкој и Француској пала испод 50 одсто, преноси ТАСС.
"Према подацима компаније 'Гасна инфраструктура Европе' (ГИЕ), 48,2 одсто резерви гаса остало је у њемачким, а 49,2 одсто у француским подземним складиштима гаса постројењима од 9. јануара", наводи се у саопштењу компаније.
Хладно вријеме које је стигло у Европу подстиче убрзано повлачење гаса из складишта.
Дана 7. и 8. јануара забиљежене су највеће количине гаса икада повучене из европских подземних складишта за те дане, додаје се у саопштењу.
Свијет
Кадиров у тешком стању, породица се окупља у болници?
Раније, 5. и 6. јануара, количине гаса повучене из складишта такође су премашиле претходне дневне максимуме, истакли су у корпорацији.
Укупно, европска подземна складишта су 9. јануара садржала 56,3 милијарде кубних метара гаса, што представља 55,5 одсто укупног капацитета складиштења и 12,6 милијарди кубних метара испод нивоа из 2025. године.
Складишта широм блока била су попуњена само 83 процента када је 13. октобра почела овогодишња грејна сезона. У земљама са великим складиштеним капацитетима, као што су Њемачка и Холандија, прва и трећа по величини у Европи по капацитету, залихе су наводно износиле само 76, односно 72 одсто.
Прописи ЕУ налажу да подземна складишта гаса буду попуњена до 90 одсто капацитета између 1. октобра и 1. децембра.
