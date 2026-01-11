Logo
Large banner

Појавио се нови снимак Мадура: Шета по дворишту притворске јединице

Извор:

Новости.рс

11.01.2026

15:45

Коментари:

0
Николас Мадуро шета у затвору у Бруклину
Фото: X/@PeterJungla

Свргнути венецуелански предсједник Николас Мадуро прошетао је двориштем притворске јединице у којој је смјештен у Њујорку.

На друштвеној мрежи "икс" осванули су кратки снимци његове шетње, уз опис "Мадуро излази да се сунча у њујоршком затвору у којем се налази".

Венецуелански предсједник је јуче преко својих адвоката из америчког затвора поручио да је добро и да наставља борбу, док је истовремено Стејт департмент позвао Американце да напусте Венецуелу због нестабилне политичке ситуације.

- Добро смо. Ми смо борци - изјавио је Мадуро из притворског центра у Бруклину у Њујорку, према видео снимку који је јуче објавила владајућа странка Венецуеле.

Хиљаде људи марширало Каракасом скандирајући: "Мадуро и Силија су наша породица"

Оптужени, између осталог, за трговину дрогом, Мадуро и прва дама Силија Флорес, који су се у понедјељак пред америчким судом изјаснили да нису криви, притворени су у Сједињеним Државама до сљедећег рочишта 17. марта.

ramzan kadirov

Свијет

Кадиров у тешком стању, породица се окупља у болници?

Носећи транспаренте с поруком "Желимо их назад", око хиљаду присталица марширало је улицама Каракаса јуче, скандирајући "Мадуро и Силија су наша породица!"

Позиви на демонстрације у знак подршке свргнутом социјалистичком вођи свакодневни су од америчке војне операције 3. јануара. Одазив је јуче био мањи, без присутности истакнутих особа из владајуће странке ПСУВ.

Американци позвали своје грађане да не путују у Венецуелу

Државна телевизија емитовала је посјету привремене предсједнице Делси Родригез пољопривредном сајму у Петареу, четврти Каракаса, где су такође одржане мање демонстрације у знак подршке Мадуру.

Доналд Трамп

Свијет

Медији тврде: Трамп наредио израду плана инвазије на Гренланд

- Нећемо се одморити ни минут док не вратимо предсједника - изјавила је Родригез.

Амерички Стејт департмет јуче је позвао све грађане да не путују у Венецуелу, а оне који су већ тамо да "одмах напусте земљу" због "нестабилне" безбједносне ситуације.

У упозорењу се наводи да "наоружане милиције, познате као цолецтивос, постављају барикаде и претражују возила тражећи доказе о америчком држављанству или подршци Сједињеним Државама".

(Новости)

Подијели:

Тагови:

Nikolas Maduro

šetnja

snimak

video

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

САД укида санкције Венецуели

Свијет

САД укида санкције Венецуели

6 ч

0
Британски министар одбране: Киднаповао бих Путина

Свијет

Британски министар одбране: Киднаповао бих Путина

6 ч

3
Огласио се Николас Мадуро и из затвора поручио само једну ствар

Свијет

Огласио се Николас Мадуро и из затвора поручио само једну ствар

8 ч

2
Стејт департмент савјетовао Американцима у Венецуели да одмах напусте земљу

Свијет

Стејт департмент савјетовао Американцима у Венецуели да одмах напусте земљу

9 ч

0

Више из рубрике

Кадиров у тешком стању, породица се окупља у болници?

Свијет

Кадиров у тешком стању, породица се окупља у болници?

1 ч

0
Рекордан проценат Нијемаца незадовољних учинком Владе Њемачке

Свијет

Рекордан проценат Нијемаца незадовољних учинком Владе Њемачке

1 ч

0
Медији тврде: Трамп наредио израду плана инвазије на Гренланд

Свијет

Медији тврде: Трамп наредио израду плана инвазије на Гренланд

1 ч

0
Дјечак (15) остао без ока и прстију због петарде: "Нисам чуо ништа"

Свијет

Дјечак (15) остао без ока и прстију због петарде: "Нисам чуо ништа"

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

09

Покушај убиства у Загребу

17

07

Заборавите на со: Јефтин састојак брзо уклања лед

17

01

Румуни декласирали Словачку у Београду

16

48

Имате проблема са синусима, ови трикови ће вам помоћи

16

46

Моћан човјек који све контролише: Ево ко је Али Хамнеи – врховни господар Ирана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner