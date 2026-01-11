Појавио се нови снимак Мадура: Шета по дворишту притворске јединице

Извор:
Новости.рс
11.01.2026
15:45
Коментари:0
Свргнути венецуелански предсједник Николас Мадуро прошетао је двориштем притворске јединице у којој је смјештен у Њујорку.
На друштвеној мрежи "икс" осванули су кратки снимци његове шетње, уз опис "Мадуро излази да се сунча у њујоршком затвору у којем се налази".
Венецуелански предсједник је јуче преко својих адвоката из америчког затвора поручио да је добро и да наставља борбу, док је истовремено Стејт департмент позвао Американце да напусте Венецуелу због нестабилне политичке ситуације.
Asolearse es parte de la rutina de un tirano: Nicolás Maduro:— Peter Jungla (@PeterJungla) January 11, 2026
Maduro sale a tomar sol en la prisión en Nueva York donde se encuentra.
Se ve como un mortal más, sin derechos de nada pero no es así.
Se le acabaron los aplausos de sus seguidores, solamente tiene paredes frias y… pic.twitter.com/BX6OruY29l
- Добро смо. Ми смо борци - изјавио је Мадуро из притворског центра у Бруклину у Њујорку, према видео снимку који је јуче објавила владајућа странка Венецуеле.
Оптужени, између осталог, за трговину дрогом, Мадуро и прва дама Силија Флорес, који су се у понедјељак пред америчким судом изјаснили да нису криви, притворени су у Сједињеним Државама до сљедећег рочишта 17. марта.
Носећи транспаренте с поруком "Желимо их назад", око хиљаду присталица марширало је улицама Каракаса јуче, скандирајући "Мадуро и Силија су наша породица!"
Позиви на демонстрације у знак подршке свргнутом социјалистичком вођи свакодневни су од америчке војне операције 3. јануара. Одазив је јуче био мањи, без присутности истакнутих особа из владајуће странке ПСУВ.
Државна телевизија емитовала је посјету привремене предсједнице Делси Родригез пољопривредном сајму у Петареу, четврти Каракаса, где су такође одржане мање демонстрације у знак подршке Мадуру.
- Нећемо се одморити ни минут док не вратимо предсједника - изјавила је Родригез.
Амерички Стејт департмет јуче је позвао све грађане да не путују у Венецуелу, а оне који су већ тамо да "одмах напусте земљу" због "нестабилне" безбједносне ситуације.
У упозорењу се наводи да "наоружане милиције, познате као цолецтивос, постављају барикаде и претражују возила тражећи доказе о америчком држављанству или подршци Сједињеним Државама".
