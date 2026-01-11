Logo
Large banner

Кадиров у тешком стању, породица се окупља у болници?

11.01.2026

15:40

Коментари:

0
Кадиров у тешком стању, породица се окупља у болници?

Здравствено стање лидера Чеченске Републике, Рамзана Кадирова, наводно се погоршало, а неки медији извјештавају да је на дијализи због отказивања бубрега.

Информације о здравственом стању Рамзана Кадирова се заснивају на изворима из Главне обавјештајне управе Министарства одбране Украјине (ГУО), пише Украјинска правда.

Доналд Трамп

Свијет

Медији тврде: Трамп наредио израду плана инвазије на Гренланд

Према овим изворима, Рамзан Кадиров се наводно налази у својој приватној болници у Чеченији, гдје су се окупили чланови његове породице, укључујући рођаке који су у земљу стигли из иностранства. Такав развој догађаја додатно је подстакао спекулације о озбиљности његовог здравственог стања.

Украјинска војна обавјештајна служба такође наводи да се, у позадини погоршања здравља чеченског лидера, воде разговори о могућем насљеднику на челу Чеченије интензивирају.

njemacka zastava

Свијет

Рекордан проценат Нијемаца незадовољних учинком Владе Њемачке

У том контексту, коришћена је иронична формулација да Рамзан Кадиров "стоји на улазу у концертну дворану Јосифа Кобзона", што је израз који се у руском и украјинском политичком жаргону користи као саркастична алузија на смрт или непосредну опасност по живот. Јосиф Кобзон, познати руски пјевач и отворени присталица Кремља, преминуо је 2018. године.

Украјинска одбрамбена обавјештајна служба је раније у више наврата извештавала о тешком, па чак и терминалном здравственом стању Рамзана Кадирова, укључујући и званичне изјаве њених представника.

илу-жилет-11012026

Занимљивости

Бизарна етикета јапанског умјетника на мајици постала је вирална

Тако је 15. септембра 2023. портпарол ДИУ Андриј Јусов изјавио да је Кадиров у изузетно тешком здравственом стању.

Два дана након те изјаве, на друштвеним мрежама се појавио видео снимак Рамзана Кадирова, који је тада протумачен као покушај да се демантују наводи о његовом здрављу.

Међутим, нови извештаји су поново отворили питање његове способности да држи власт и потенцијалне транзиције власти у Чеченији, закључује Правда.

Подијели:

Тагови:

Ramzan Kadirov

obavještajci

teško stanje

bubrezi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кадиров хитно примљен у болницу у Москви: Нагло му се погоршало стање

Свијет

Кадиров хитно примљен у болницу у Москви: Нагло му се погоршало стање

1 седм

0
Кадиров се замало утопио: Превезен у болницу

Свијет

Кадиров се замало утопио: Превезен у болницу

5 мј

0
Оженио се малољетни син Рамзана Кадирова: Запуцао из прескупог мерцедеса

Свијет

Оженио се малољетни син Рамзана Кадирова: Запуцао из прескупог мерцедеса

6 мј

0

Свијет

Извјештај забринуо Русе и Чечене: ''Кадиров умире''

7 мј

0

Више из рубрике

Рекордан проценат Нијемаца незадовољних учинком Владе Њемачке

Свијет

Рекордан проценат Нијемаца незадовољних учинком Владе Њемачке

1 ч

0
Медији тврде: Трамп наредио израду плана инвазије на Гренланд

Свијет

Медији тврде: Трамп наредио израду плана инвазије на Гренланд

1 ч

0
Дјечак (15) остао без ока и прстију због петарде: "Нисам чуо ништа"

Свијет

Дјечак (15) остао без ока и прстију због петарде: "Нисам чуо ништа"

2 ч

0
Фицо позвао на смјену Каје Калас

Свијет

Фицо позвао на смјену Каје Калас

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

09

Покушај убиства у Загребу

17

07

Заборавите на со: Јефтин састојак брзо уклања лед

17

01

Румуни декласирали Словачку у Београду

16

48

Имате проблема са синусима, ови трикови ће вам помоћи

16

46

Моћан човјек који све контролише: Ево ко је Али Хамнеи – врховни господар Ирана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner