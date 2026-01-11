Кадиров у тешком стању, породица се окупља у болници?

11.01.2026
Здравствено стање лидера Чеченске Републике, Рамзана Кадирова, наводно се погоршало, а неки медији извјештавају да је на дијализи због отказивања бубрега.
Информације о здравственом стању Рамзана Кадирова се заснивају на изворима из Главне обавјештајне управе Министарства одбране Украјине (ГУО), пише Украјинска правда.
Према овим изворима, Рамзан Кадиров се наводно налази у својој приватној болници у Чеченији, гдје су се окупили чланови његове породице, укључујући рођаке који су у земљу стигли из иностранства. Такав развој догађаја додатно је подстакао спекулације о озбиљности његовог здравственог стања.
Украјинска војна обавјештајна служба такође наводи да се, у позадини погоршања здравља чеченског лидера, воде разговори о могућем насљеднику на челу Чеченије интензивирају.
У том контексту, коришћена је иронична формулација да Рамзан Кадиров "стоји на улазу у концертну дворану Јосифа Кобзона", што је израз који се у руском и украјинском политичком жаргону користи као саркастична алузија на смрт или непосредну опасност по живот. Јосиф Кобзон, познати руски пјевач и отворени присталица Кремља, преминуо је 2018. године.
Украјинска одбрамбена обавјештајна служба је раније у више наврата извештавала о тешком, па чак и терминалном здравственом стању Рамзана Кадирова, укључујући и званичне изјаве њених представника.
Тако је 15. септембра 2023. портпарол ДИУ Андриј Јусов изјавио да је Кадиров у изузетно тешком здравственом стању.
Два дана након те изјаве, на друштвеним мрежама се појавио видео снимак Рамзана Кадирова, који је тада протумачен као покушај да се демантују наводи о његовом здрављу.
Међутим, нови извештаји су поново отворили питање његове способности да држи власт и потенцијалне транзиције власти у Чеченији, закључује Правда.
