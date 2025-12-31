Logo
Кадиров хитно примљен у болницу у Москви: Нагло му се погоршало стање

Извор:

Курир

31.12.2025

17:37

Кадиров хитно примљен у болницу у Москви: Нагло му се погоршало стање

Лидер Чеченске Републике Рамзан Кадиров хитно је хоспитализован у Москви у ноћи између 24. и 25. децембра, пренио је портал Новаја Газета Европа, позивајући се на изворе.

Према извору Газете, Кадиров је стигао у престоницу како би учествовао на састанку Државног савјета којим је предсједавао руски предсједник Владимир Путин. Међутим, његово здравствено стање се нагло погоршало, те је колима интензивне његе превезен у Централну клиничку болницу Председничке администрације Руске Федерације.

Састанак Државног савета одржан је без представника Чеченије.

Јапан

Свијет

Нова година дочекана у Јапану, Сјеверној и Јужној Кореји

"У Москви су га једва успјели реанимирати, након чега се вратио кући и од тада се није појавио у јавности."

Извјештава се да је Кадиров раније ове године већ био хоспитализован у приватној клиници у Грозном. Након тога, његово стање се наставило погоршавати.

Кадиров је рекао да доживљава "нервне сломове" и "стални осјећај напетости", наводно због учешћа чеченских бораца у рату против Украјине.

