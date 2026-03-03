Цвјећаре у БиХ на мети инспекције због употребе заштићене биљке

Извор:
Бљесак
03.03.2026
17:34
Федерална управа за инспекцијске послове је, путем Федералне инспекције заштите природе у Федералном шумарском инспекторату, у протеклом периоду спровела инспекцијске надзоре с циљем спречавања незаконитог сакупљања и коришћења заштићених биљних врста у Федерацији Босне и Херцеговине.
Предузете мјере резултирале су значајним смањењем употребе врсте Ruscus hypoglossum Л. (широколисна веприна) у цвјетним аранжманима на подручју Федерације Босне и Херцеговине.
У складу са Законом о заштити природе Федерације Босне и Херцеговине и Правилником о мјерама заштите за строго заштићене врсте и подврсте, широколисна веприна налази се на списку заштићених биљних врста. Њено сакупљање из природе, промет и коришћење дозвољени су искључиво уз посебну дозволу Федералног министарства околиша и туризма. Свако поступање супротно тим одредбама представља кршење закона и подлијеже прописаним мјерама, саопштено је из Федералне управе за инспекцијске послове.
Током надзора у цвјећарама и код других субјеката надзора, Федерална инспекција заштите природе указала је на обавезу досљедног поштовања прописа који уређују заштиту природе. Као резултат превентивних, корективних и репресивних мјера, присутност ове врсте у комерцијалној понуди и изради цвјетних аранжмана знатно је смањена.
„Широколисна веприна (Ruscus hypoglossum Л.) је зимзелена шумска биљка од посебног значаја за очување стабилности шумског екосистема. Доприноси заштити шумског тла, очувању микроклиме и биодиверзитета, посебно у буковим шумама. Њени плодови могу бити извор хране за поједине птице и мале шумске животиње, које истовремено помажу у ширењу сјемена, а густи листови стварају заклон и микрохабитат за инсекте и ситне животиње. Често расте у старијим, стабилним и мање нарушеним шумама, нарочито у сјеновитим буковим шумама, те може бити показатељ очуваног шумског станишта. Иако глобално није класификована као угрожена, локалне популације могу бити осјетљиве на прекомјерно сакупљање“, изјавила је федерална инспекторица заштите природе Адиса Маршал (Adisa Marshall).
Федерална управа за инспекцијске послове позива све привредне субјекте и физичка лица да своје пословање ускладе са важећим прописима, те подсјећа да је очување природних ресурса заједничка одговорност институција, пословне заједнице и грађана. Заштита биодиверзитета није само законска обавеза, већ и улагање у дугорочну стабилност и очување природне баштине Федерације Босне и Херцеговине.
Казне за коришћење заштићених дивљих врста – својти супротно прописаним условима крећу се од 2.000 КМ до 5.000 КМ за физичко лице, од 10.000 КМ до 70.000 КМ за правно лице, те од 1.000 КМ до 10.000 КМ за одговорно лице у правном лицу, наводи се у саопштењу.
(Бљесак)
