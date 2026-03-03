Logo
Large banner

Цвјећаре у БиХ на мети инспекције због употребе заштићене биљке

Извор:

Бљесак

03.03.2026

17:34

Коментари:

0
Цвјећаре у БиХ на мети инспекције због употребе заштићене биљке

Федерална управа за инспекцијске послове је, путем Федералне инспекције заштите природе у Федералном шумарском инспекторату, у протеклом периоду спровела инспекцијске надзоре с циљем спречавања незаконитог сакупљања и коришћења заштићених биљних врста у Федерацији Босне и Херцеговине.

Предузете мјере резултирале су значајним смањењем употребе врсте Ruscus hypoglossum Л. (широколисна веприна) у цвјетним аранжманима на подручју Федерације Босне и Херцеговине.

Kija Kockar

Сцена

Кија Коцкар на онкологији

У складу са Законом о заштити природе Федерације Босне и Херцеговине и Правилником о мјерама заштите за строго заштићене врсте и подврсте, широколисна веприна налази се на списку заштићених биљних врста. Њено сакупљање из природе, промет и коришћење дозвољени су искључиво уз посебну дозволу Федералног министарства околиша и туризма. Свако поступање супротно тим одредбама представља кршење закона и подлијеже прописаним мјерама, саопштено је из Федералне управе за инспекцијске послове.

Током надзора у цвјећарама и код других субјеката надзора, Федерална инспекција заштите природе указала је на обавезу досљедног поштовања прописа који уређују заштиту природе. Као резултат превентивних, корективних и репресивних мјера, присутност ове врсте у комерцијалној понуди и изради цвјетних аранжмана знатно је смањена.

Широколисна веприна
Широколисна веприна

„Широколисна веприна (Ruscus hypoglossum Л.) је зимзелена шумска биљка од посебног значаја за очување стабилности шумског екосистема. Доприноси заштити шумског тла, очувању микроклиме и биодиверзитета, посебно у буковим шумама. Њени плодови могу бити извор хране за поједине птице и мале шумске животиње, које истовремено помажу у ширењу сјемена, а густи листови стварају заклон и микрохабитат за инсекте и ситне животиње. Често расте у старијим, стабилним и мање нарушеним шумама, нарочито у сјеновитим буковим шумама, те може бити показатељ очуваног шумског станишта. Иако глобално није класификована као угрожена, локалне популације могу бити осјетљиве на прекомјерно сакупљање“, изјавила је федерална инспекторица заштите природе Адиса Маршал (Adisa Marshall).

илу-вода-03032026

Здравље

Алергија на воду? Овако изгледа живот са свакодневним болом

Федерална управа за инспекцијске послове позива све привредне субјекте и физичка лица да своје пословање ускладе са важећим прописима, те подсјећа да је очување природних ресурса заједничка одговорност институција, пословне заједнице и грађана. Заштита биодиверзитета није само законска обавеза, већ и улагање у дугорочну стабилност и очување природне баштине Федерације Босне и Херцеговине.

Казне за коришћење заштићених дивљих врста – својти супротно прописаним условима крећу се од 2.000 КМ до 5.000 КМ за физичко лице, од 10.000 КМ до 70.000 КМ за правно лице, те од 1.000 КМ до 10.000 КМ за одговорно лице у правном лицу, наводи се у саопштењу.

(Бљесак)

Подијели:

Тагови :

cvjećare

Инспекција

ФБиХ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Урушио се кров америчке амбасаде у Ријаду

Свијет

Урушио се кров америчке амбасаде у Ријаду

53 мин

0
Милорад Додик

БиХ

Додик: Иницираћемо прекид дипломатских и економских контаката с Ираном

57 мин

0
Ајатолах Али Хамнеи

Свијет

Ирански медиј: Ајатолахов син је жив

1 ч

0
Мурињо: Мислите да сам глуп?

Фудбал

Мурињо: Мислите да сам глуп?

1 ч

0

Више из рубрике

Злоупотреба: "У мојој фирми у посљедње четири године 48 одсто запослених било на боловању"

Друштво

Злоупотреба: "У мојој фирми у посљедње четири године 48 одсто запослених било на боловању"

2 ч

0
Казне до 30.000 КМ: И пумпе на мети инспекције

Друштво

Казне до 30.000 КМ: И пумпе на мети инспекције

3 ч

0
Дају 1.000 КМ сваком дјетету рођеном од 1. јануара

Друштво

Дају 1.000 КМ сваком дјетету рођеном од 1. јануара

3 ч

0
ОК Јелен фест

Друштво

Одбројавање може да почне: Објављен комплетан распоред и пуштене улазнице за Јелен ОК Фест

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

08

Ко је Џерод Ејген? Високи савјетник Доналда Трампа састао се са Жељком Цвијановић

18

02

Откривене пукотине на Пељешком мосту: Скандал открили Италијани, хитно се огласиле Хрватске цесте

17

58

Најновија одлука! Евролига се сели у Сарајево?

17

50

Цвијановић у Бијелој кући са Џеродом Ејгеном

17

49

"Политичко Сарајево не одустаје": Узуновић поново тражи да се Додик избрише из регистра!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner