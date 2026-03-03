Казне до 30.000 КМ: И пумпе на мети инспекције

Аутор:АТВ
Тржишно-туристичка инспекција Кантоналне управе за инспекцијске послове Кантона Сарајево ће у предстојећем периоду у пуном капацитету спроводити појачане инспекцијске контроле с циљем заштите потрошача и досљедне примјене мјере о закључаним цијенама основних прехрамбених и хигијенских производа на подручју Кантона Сарајево.
Контроле ће бити интензивиране у малопродајним објектима, трговачким центрима и на бензинским пумпама, гдје ће инспектори пратити кретање цијена, евидентирати евентуалне осцилације, те анализирати тржишне трендове.
Посебан фокус биће стављен на досљедну примјену прописаних највиших нивоа цијена за 63 производа обухваћена Одлуком о продужењу мјере непосредне контроле цијена, коју је донијела Влада ФБиХ 28. фебруара 2026.године.
Појачане контроле реализују се у периоду израженијих тржишних кретања и повећаног броја захтјева за промјену цијена појединих роба на тржишту, због чега ће инспекција континуирано пратити стање и о утврђеним показатељима информисати надлежне институције ради правовременог реаговања и предлагања евентуалних додатних мјера из њихове надлежности.
У случају утврђених неправилности, Закон о контроли цијена предвиђа новчане казне за правна лица у износу од 6.000 КМ до 30.000 КМ, за одговорна лица у правном лицу од 1.000 КМ до 3.000 КМ, те за послодавца – физичко лице од 1.000 КМ до 2.000 КМ, саопштено је из Кантоналне управе за инспекцијске послове Кантона Сарајево.
