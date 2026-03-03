Logo
Ко је Џерод Ејген? Високи савјетник Доналда Трампа састао се са Жељком Цвијановић

Фото: Instagram/Željka Cvijanović

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се у Бијелој кући са извршним директором Националног савјета за енергетску доминацију САД Џеродом Ејгеном (Jarrod Agen).

Ко је Џерод Ејген?

Џерод Ејген је амерички политички савјетник и високи званичник у администрацији Доналда Трампа. Обавља функцију извршног директора Националног савјета за енергетску доминацију, одјел који је лично формирао амерички предсједник Трамп.

Савјет је успостављен у фебруару 2025. године указом предсједника и има за циљ да централно координише политику енергије под руководством Бијеле куће.

Тај савјет савјетује предсједника о стратешким питањима америчке енергетске политике и помаже да се унутар администрације ускладе политике које подстичу енергетску производњу, регулацију и инфраструктуру.

Као замјеник савјетника предсједника и шеф тог савјета, Ејген има улогу да координише савезне агенције, владина тијела и индустријске партнере како би се енергетски пројекти и стратешки планови брже спроводили у праксу.

Енергетика је фокус број један за нову администрацију Доналда Трампа, а амерички предсједник је изабрао управо Ејгена као човјека од повјерења.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

