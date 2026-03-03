Флин: Стратешки циљ је спријечити Иран да има нуклеарно оружје

Аутор:Кристина Секерез
03.03.2026
19:16
Коментари:0
Уништавање балистичких капацитета и морнарице Ирана, циљеви су САД-а. Спречавање Ирана да икада има нуклеарно оружје – стратешки је циљ, каже то амерички генерал Мајкл Флин.
Бивши савјетник за националну безбједност САД поручује да Иран није показао било какву одговорност која би му омогућила да има на располагању нуклеарно оружје.
„Иран је рекао да ће уништити у потпуности Израел, заклео се на смрт Америци и ја желим да то људи схвате, јер порука коју ја желим да пренесем данас је да ми морамо бити одважни и храбри да заиста, под један схватимо моделе који су тренутно на снази укључујући и овај овдје, да схватимо какви су ти модели, у сваком случају, ваше вођство то разумије, и да се онда боримо да дође до промјена“, каже генерал Мајкл Флин, бивши савјетник за националну безбједност САД
Српска подржава напоре САД да ријеше проблем нуклеарног оружја у Ирану, али и настојања Израела да осигура своју и безбједност јеврејског народа, порука је Милорада Додика. Предсједник СНСД-а подсјећа да је Иран у БиХ био веома негативно позициониран у кључним тренуцима.
„А то је у тренутку распада бивше Југославије. Слали су официре који су организовали муџахединске јединице против Срба, чиниле огромне злочине над нашим народом. Слали су официре, био је и онај њихов командант Сулејмани овдје. Касније је њихова Амбасада, која је имала 440 упосленика, искључиво су радили на промоцији муслиманских и џихадистичких вриједности против српског народа и хришћанства“, рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Ситуацију на Блиском истоку прате и у Влади Српске. Размишља се, каже премијер, и колико ће то утицати на прољећну сјетву и стандард грађана.
„Све зависи колико ће трајати сукоб у Ирану, затварање мореуза, долазак роба, помало и панично понашање што је можда и очекивати и Европе, а онда се све то прелива на нас, тако да ћемо пратити“ , рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Безбједносна ситуација у Републици Српској и БиХ је стабилна, али захтјева мјере појачаног опреза, оцјена је стручњака за безбједност. Присутни су видљиви безбједносни изазови и ризици, за сада без директне пријетње. Слободан Жупљанин упозорава да би било који безбједносни инцидент у региону значајно угрозио безбједност свих на Балкану.
