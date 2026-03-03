Чија је надлежност раскрсница код кампуса?

Аутор:АТВ
Пјешачка сигнализација формално постоји на овом дијелу саобраћајнице.
Међутим, због радова, прилази пјешачким прелазима су раскопани, тротоари испрекидани, а кретање пјешака сведено на кретање између рупа, машина и густог саобраћаја.
„Господине је ли тешко прећи улицу? – Како није ја по пет минута тамо чекам.Иза мене ту, видите овде је опасно.Овде би се нешто требало ријешити“.
„ Јесте незгодно је, баш је незгодно“, кажу грађани.
Група грађана већ је писала петицију Граду Бањалука и Путевима Републике Српске. Представници Путева Републике Српске наглашавају да су упознати с петицијом и незадовољством грађана. Истичу да подржавају њихове захтјеве, али - нису надлежни.
„Што се тиче иницијативе за изградњу пасареле ми се ту у потпуности слажемо али ми нисмо надлежни за то, надлежан је Град Бањалука. Ми се надамо да ће у наредном периоду тај проблем бити ријешен. То је на градским планерима да ријеше тај проблем адекватно“, рекао је Ведран Пјанић, руководилац Одјељења за грађење путева Републике Српске.
Магистрални путеви и путни објекти на њима, према Закону о јавним путевима Републике Српске, републичка су надлежност. Подвожњаци, надвожњаци, подземни и надземни прелази су путни објекти. Па ипак, исти Закон прецизира разлике у томе ко сноси трошкове и ко одржава дио коловоза, с једне, и дио који није коловоз, с друге стране. Одјељење за саобраћај и путеве у Граду Бањалука одговара да радови, које уопште не обавља Град, иду у складу с планираном динамиком. Безбједношћу учесника у саобраћају ће се, како пишу, бавити кад се заврши раскрсница.
Грађани захтијевају привремена рјешења и то што прије. Први човјек Града позива пјешаке да пазе кад прелазе улицу. Евентуална пасарела је, тврди, надлежност Путева Српске.
"Позивамо учеснике у саобраћају пјешаке да поведу рачуна о томе. Пасарела у процјенама кошта 2,5 милиона, видјећемо. Пасареле треба да граде путеви, али ево у реду укључиће се и град према томе то су питања више за Владу, али пошто је на територији града јасно је да сам веома заинтересован. – Из Путева кажу да је ваша надлежност изградња пасарела. – Рекао сам све не бих се понављао", рекао је Драшко Станивуковић градоначелник Бањалуке.
И по принципу мир, мир, мир нико није крив, а изгледа ни надлежан овога пута Градоначелник Бањалуке неће се понављати али удеси на овој дионици пута хоће уколико се не пронађе рјешење које би омогућило безбједан прелазак улице за пјешаке.
А што се тиче изјаве градоначелника да Путеви треба да граде пасареле, демантује га анекс Споразума о изградњи кружне раскрснице који је лично у име града потписао с Путевима Републике Српске средином децембра прошле године. Анексом је предвиђено да се, уколико се то испостави као најбоље рјешење према стручним процјенама безбједности саобраћаја, град Бањалука обавезује да изгради пасарелу или подвожњак. То што градоначелник тврди супротно је мањи проблем од тога што је споразумом прописано да град има рок од 5 година да изгради пасарелу или подвожњак.
Иако се ради о саобраћајници на којој су присутне велике гужве чињеница је да је пјешачки прелаз који је безбједан овде изостао. Грађани се питају да ли је неопходно да се деси трагедија да би Град Бањалука реаговао
