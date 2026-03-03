Састанак Минића и Станивуковића: Када ће бити завршени радови на мосту у Чесми?

Извор:
СРНА
03.03.2026
16:15
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је са градоначелником Бањалуке Драшком Станивуковићем имао продуктиван састанак, који ће резултирати скорашњим завршетком радова на мосту преко ријеке Врбас у бањалучком насељу Чесма.
"Ови и слични пројекти су важни јер сервисирамо реалне потребе највећег града Републике Српске. Дакле, оваквим састанцима гдје је у питању јавни интерес показујемо спремност да реализујемо озбиљне јавне пројекте, као што је мост у Чесми кога смо заједно градили", рекао је Минић новинарима након што је у свом кабинету у Бањалуци разговарао са Станивуковићем.
Он је рекао да ће бити рјешавани и други битни инфраструктурни проблеми Бањалуке, те да је један од циљева што бољи проток саобраћаја.
"Радићемо заједно и у вези са изградњом Научно-технолошког парка да грађани схвате да се Влада Републике Српске и локалне власти издижу изнад дневне политике, радећи значајне пројекте за њих", рекао је Минић и најавио да ће ускоро представници Владе одржати још један састанак са бањалучком Градском управом да се грађанима покаже све што се ради и реализује.
Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић прецизирао је да се очекује да до 20. марта мост у насељу Чесма буде пуштен у употребу и на корист свим грађанима.
"У вези с тим мостом смо ријешили све имовинске проблеме и радови се приводе крају", рекао је Стевановић који је присуствовао састанку.
Он је потврдио да ће Влада Републике Српске рјешавати све потребне имовинске и друге ствари ради изградње моста у Доцу.
Градоначелник Бањалуке рекао је да је састанак са представницима Владе Републике Српске био продуктиван у смислу развоја града и Српске.
"Мост у Чесми требало би да буде готов за 15, 20 дана на задовољство мјештана. Даље идемо заједничким снагама. Иначе, мост у Доцу биће највећи и најдужи који је Бањалука изградила. Објективно, радове на њему можемо почети током љета што потпуно мијења визуру града", каже Станивуковић.
Република Српска
4 ч8
Република Српска
23 ч3
Република Српска
2 ч4
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
18
02
17
58
17
50
17
49
17
42
Тренутно на програму