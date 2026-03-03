Logo
Састанак Минића и Станивуковића: Када ће бити завршени радови на мосту у Чесми?

Извор:

СРНА

03.03.2026

16:15

Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке и Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је са градоначелником Бањалуке Драшком Станивуковићем имао продуктиван састанак, који ће резултирати скорашњим завршетком радова на мосту преко ријеке Врбас у бањалучком насељу Чесма.

"Ови и слични пројекти су важни јер сервисирамо реалне потребе највећег града Републике Српске. Дакле, оваквим састанцима гдје је у питању јавни интерес показујемо спремност да реализујемо озбиљне јавне пројекте, као што је мост у Чесми кога смо заједно градили", рекао је Минић новинарима након што је у свом кабинету у Бањалуци разговарао са Станивуковићем.

Он је рекао да ће бити рјешавани и други битни инфраструктурни проблеми Бањалуке, те да је један од циљева што бољи проток саобраћаја.

"Радићемо заједно и у вези са изградњом Научно-технолошког парка да грађани схвате да се Влада Републике Српске и локалне власти издижу изнад дневне политике, радећи значајне пројекте за њих", рекао је Минић и најавио да ће ускоро представници Владе одржати још један састанак са бањалучком Градском управом да се грађанима покаже све што се ради и реализује.

Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић прецизирао је да се очекује да до 20. марта мост у насељу Чесма буде пуштен у употребу и на корист свим грађанима.

"У вези с тим мостом смо ријешили све имовинске проблеме и радови се приводе крају", рекао је Стевановић који је присуствовао састанку.

Он је потврдио да ће Влада Републике Српске рјешавати све потребне имовинске и друге ствари ради изградње моста у Доцу.

Градоначелник Бањалуке рекао је да је састанак са представницима Владе Републике Српске био продуктиван у смислу развоја града и Српске.

"Мост у Чесми требало би да буде готов за 15, 20 дана на задовољство мјештана. Даље идемо заједничким снагама. Иначе, мост у Доцу биће највећи и најдужи који је Бањалука изградила. Објективно, радове на њему можемо почети током љета што потпуно мијења визуру града", каже Станивуковић.

