Logo
Large banner

Алекса Куљанин прихватио позив Србије и одбио БиХ

03.03.2026

17:16

Коментари:

0
Алекса Куљанин прихватио позив Србије и одбио БиХ
Фото: fsvinfo.rs

Вељко Пауновић, селектор фудбалске репрезентације Србије, за 10. март заказао је тест утакмицу за играче из првенства ове земље.

Позиве је добило 25 играча, а Пауновић ће на овом окупљању вид‌јети да ли има материјала за А тим ове земље.

На списку је и Алекса Куљанин, фудбалер Железничара из Панчева, који је јесенас био на мети и Фудбалског савеза Босне и Херцеговине. Бранислав Крунић, селектор младе репрезентације БиХ, тада је послао позив на адресу клуба, али је бржи био Фудбалски савез Србије, који је одмах реаговао и позвао Куљанина да заиграо за У21 репрезентацију Србије.

"Имао сам и позив БиХ и то ми је била велика част, али Србија је одувијек била мој сан и осјећам да је ово прави пут за мене", рекао је тада Куљанин.

Млади крилни играч је рођен у Лозници, али су му родитељи из Сарајева.

Подијели:

Тагови :

Алекса Куљанин

Veljko Paunović

Фудбалска репрезентација Србије

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Урушио се кров америчке амбасаде у Ријаду

Свијет

Урушио се кров америчке амбасаде у Ријаду

52 мин

0
Милорад Додик

БиХ

Додик: Иницираћемо прекид дипломатских и економских контаката с Ираном

56 мин

0
Ајатолах Али Хамнеи

Свијет

Ирански медиј: Ајатолахов син је жив

1 ч

0
Мурињо: Мислите да сам глуп?

Фудбал

Мурињо: Мислите да сам глуп?

1 ч

0

Више из рубрике

Мурињо: Мислите да сам глуп?

Фудбал

Мурињо: Мислите да сам глуп?

1 ч

0
Кристијано Роналдо

Фудбал

Кристијано Роналдо приватним авионом напустио Саудијску Арабију

7 ч

0
Винисијус дивљао на терену

Фудбал

Винисијус поново дивљао: Вукао играча по трави па хтио да се бије

7 ч

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Трагедија! Фудбалер доживио срчани удар насред терена и преминуо

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

02

Откривене пукотине на Пељешком мосту: Скандал открили Италијани, хитно се огласиле Хрватске цесте

17

58

Најновија одлука! Евролига се сели у Сарајево?

17

50

Цвијановић у Бијелој кући са Џеродом Ејгеном

17

49

"Политичко Сарајево не одустаје": Узуновић поново тражи да се Додик избрише из регистра!

17

42

Шта је ХАМБУРЕК? Ноћна идеја која је постала регионални гастро хит

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner