Алекса Куљанин прихватио позив Србије и одбио БиХ

03.03.2026
17:16
Коментари:0
Вељко Пауновић, селектор фудбалске репрезентације Србије, за 10. март заказао је тест утакмицу за играче из првенства ове земље.
Позиве је добило 25 играча, а Пауновић ће на овом окупљању видјети да ли има материјала за А тим ове земље.
На списку је и Алекса Куљанин, фудбалер Железничара из Панчева, који је јесенас био на мети и Фудбалског савеза Босне и Херцеговине. Бранислав Крунић, селектор младе репрезентације БиХ, тада је послао позив на адресу клуба, али је бржи био Фудбалски савез Србије, који је одмах реаговао и позвао Куљанина да заиграо за У21 репрезентацију Србије.
"Имао сам и позив БиХ и то ми је била велика част, али Србија је одувијек била мој сан и осјећам да је ово прави пут за мене", рекао је тада Куљанин.
Млади крилни играч је рођен у Лозници, али су му родитељи из Сарајева.
Најновије
Најчитаније
18
02
17
58
17
50
17
49
17
42
Тренутно на програму