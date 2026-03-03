Кристијано Роналдо приватним авионом напустио Саудијску Арабију

Извор:
Телеграф
03.03.2026
10:28
Коментари:0
Приватни авион фудбалске суперзвијезде, Кристијана Роналда синоћ је неочекивано напустила Саудијску Арабију, гдје Роналдо живи са партнерком Георгином Родригез и петоро дјеце, што се тумачи као реакција на ескалацију сукоба у региону.
Његов приватни авион, луксузни Бомбардиер Глобал Еxпресс 6500, који вриједи невјероватних 70 милиона евра, кренуо је ка Мадриду у касним вечерњим сатима и стигао у шпанску престоницу тек послије поноћи.
Свијет
Француска шаље ратни брод на Кипар?
Ситуација у Ријаду је напета, ирански напади дроновима погодили су америчку амбасаду, док из Техерана стижу тврдње да је погођена и командна зграда у Бахреину. Због безбједносних разлога, амерички "Стате Департмент" апеловао је на своје држављане да напусте већи број земаља Блиског истока, док хиљаде странаца очајнички покушавају да напусте регион.
Праћење лета показује да је авион суперзвијезде прелетио Египат и Средоземље, а мноштво летова ка Ријадху је у међувремену отказано или враћено, што потврђује озбиљност ситуације.
Роналдо је 2024. године продао свој претходни млазњак Гулфстреам Г200, купљен 2015. године, и уложио у потпуно нови модел, који може да прими до 15 путника. Авион је потпуно црне боје, са луксузним апартманом, простором за одмор са софама и столовима, као и засебним тушем. Ентеријер је персонализован Роналдовим логотипом и илустрацијама карактеристичног прослављања голова.
Фудбал
Винисијус поново дивљао: Вукао играча по трави па хтио да се бије
Прије само неколико дана, Георгина је користила исти авион за путовање у Милано, а путовање је подијелила на Инстаграму са својих 72 милиона пратилаца.
Најновије
Најчитаније
14
28
14
25
14
23
14
20
14
19
Тренутно на програму