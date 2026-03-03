Шта честе свађе раде нашем тијелу и мозгу?

Извор:
03.03.2026
Поновљена неслагања и бурне свађе не доводе само до емоционалне исцрпљености, већ могу повећати и ризик од развоја срчаних болести и деменције.
Када напетост порасте до тачке кључања и бијес се распламса, изливамо бујицу критика на оне које волимо и стварамо атмосферу довољно густу да угуши и најздравије везе.
Бриге око новца, премало (или превише) жеље за блискошћу, чак и занемарена чарапа остављена данима поред кревета, могу подстаћи огорченост која на крају прерасте у усијани бијес.
И док углавном препознајемо емоционалне посљедице, заборављамо да поновљене и честе жестоке свађе могу постати токсичне, промијенити хемију у мозгу и узети значајан данак нашем тијелу – чак до те мјере да повећавају ризик од срчаних болести и деменције.
Када се анксиозност појача, наш рационални ум се искључује.
Ако сте се нашли у ситуацији да вичете несувисле ствари усред свађе, за то постоји добар разлог. У тим тренуцима слијепог бијеса рационална мисао се гаси док мозак преплављују хемикалије које мијењају стање свијести, а тијело остаје без енергије.
“Када се свађамо са неким до кога нам је стало, наш емоционални мозак – амигдала – се активира. Када се једном покрене, активира реакцију тијела на стрес (режим борбе или бијега). Ослобађају се адреналин и кортизол, повећава се број откуцаја срца и расте крвни притисак. Нормално, наш мозак ослобађа кортизол сваког јутра како би нам помогао да се осјећамо спремно за дан. Проблем настаје када кортизол остане стално повишен”, објашњава неуролог др Феј Бегети.
Док смо у овом повишеном емоционалном стању, префронтални кортекс, дио мозга одговоран за расуђивање и контролу импулса, постаје мање активан. Ова неравнотежа може се описати као „емоционална поплава“. У том стању способност логичког размишљања опада.
"Дугорочно гледано, уз константан стрес, могу настати структурне промјене у мозгу – подручја повезана са памћењем, попут хипокампуса (који се налази дубоко у темпоралном режњу), могу бити погођена, што доводи до проблема са памћењем. Проблеме са памћењем повезане са хроничним стресом често виђам у својој неуролошкој клиници", наводи др Бегети.
“Често када се свађамо, тешко памтимо детаље јер је хипокампус под утицајем стреса", додаје неуролог Лаура Елера.
Можда се сјећате својих емоција, попут бијеса, током свађе, али не можете тачно да призовете шта је речено или редослијед догађаја.
Све је више доказа да континуирани стрес и повишен кортизол, вјероватно изазвани сталним и поновљеним свађама, могу повећати ризик од развоја деменције.
Ријеч је о сложеној теми, са различитим факторима ризика. Постоје претпоставке да поновљени стрес тјера тијело да штеди енергију у мозгу како би поново успоставило равнотежу, што би могло довести до оштећења виталних можданих ћелија.
Током бурне свађе тијело је преплављено интензивном енергијом, али она углавном не доводи до стварног рјешења.
У нашем друштву стрес је постао нормализован. Повећан стрес нас чини склонијима конфликтима, али може нас одвести и у друштвену изолацију, алкохолизам, преједање или проблеме са сном – све факторе који утичу на здравље срца.
Многи посежу за нездравим навикама како би се носили са стресом. Оне могу донијети привремено олакшање, али дугорочно доводе до повишеног холестерола, високог крвног притиска и дијабетеса типа 2. Све то временом оштећује срце, крвне судове и виталне органе, повећавајући ризик од срчаног или можданог удара.
Свађа са неким кога волимо не боли само емоционално, већ шаље снажне сигнале тијелу, повећавајући анксиозност и угрожавајући имуни систем.
Када се тијело више пута доведе у режим борбе или бијега, јетра ослобађа глукозу у крвоток, мишићи постају напети, а дисање се убрзава како би плућа унијела више кисеоника.
Ако ово постане хронично стање, интензивна анксиозност може довести до ослабљеног имуног система, јер хормони попут кортизола и адреналина потискују производњу имуних ћелија. Могу се јавити и поремећаји сна, проблеми са варењем, па чак и повећан ризик од одређених врста рака.
Када је имуни систем потиснут, организам се теже бори против вируса и бактерија, а опоравак постаје спорији.
