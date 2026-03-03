Мајка и кћерка (6) скочиле са зграде: Жена пријављивала насиље од стране мужа?

Извор:
У понедјељак, 2. марта дошло је до трагичног догађаја у Скопљу, када су мајка и кћерка (6) пронађене мртве испред зграде.
Према подацима Министарства унутрашњих послова, око 14.15 сати, полиција у Скопљу је добила дојаву да су мајка и кћерка скочиле са терасе зграде у насељу Карпош у престоници Сјеверне Македоније.
Хитне службе су одмах послате на лице мјеста, али доктори су могли само да прогласе смрт.
Тужилаштво је касно синоћ саопштило да је дежурни јавни тужилац из Основног јавног тужилаштва у Скопљу извршио увиђај на лицу мјеста у Карпошу и наложио обдукцију тијела преминулих и прикупљање трагова и доказа.
– Врше се разговори са више особа које могу имати информације о узроцима догађаја – саопштило је Тужилаштво.
Незванично, Министарство унутрашњих послова је за ТВ 24 рекло да је узрок насиље у породици и неуређени породични односи, што значи да је жена пријавила насиље од стране свог мужа.
У међувремену се на Фејсбуку огласио и брат преминуле жене, који је оптужио државу да дозвољава да се одузимају млади животи.
Александар Стојаноски обратио се породици путем јавног саопштења, оптужујући институције за пропуст. Истиче да је жена пријавила насиље, али да институције нису реаговале.
– Иако ми је тешко, желим да говорим у име своје породице, данас се догодило убиство. Данас је заказало Министарство унутрашњих послова, социјалне службе, данас је отказао цијели наш систем… Након година пријављеног породичног насиља, физичког и психолошког насиља над обома, пријетњи, пријава, покушаја убиства усред државне институције, изгубио сам сестричину и сестру.
– Држава је дозволила да се изгубе млади животи, молим вас да не спекулишете шта се догодило, нико неће вратити моје вољене, али правда мора бити задовољена до краја и нећемо стати док се то не деси!
– С обзиром на то да упркос свим пријавама и дешавањима, институције до сада нису дјеловале, молим за пажњу јавности и медија на ово, нећемо дозволити да то прође само као број, правда мора стићи до свих!
– Моја сестра је данас поново требало да иде у социјалну службу, због свих ових ствари, и сестричина и ја смо причали о Прочки, она ми је рекла – ујко, опрости ми ако сам ти нешто нажалост учинила… ујко, опрости ми, опрости овим неспособним институцијама, а ја, ујко, никада нећу опростити и заборавити.
Дијелите, да се не заборави и изгуби у нашем систему! – написао је Стојаноски.
Истрага ове трагедије се наставља.
