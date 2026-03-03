Вељко Беливук на суђењу споменуо Милоша Биковића и његов филм

Аутор:АТВ
03.03.2026
11:03
Коментари:0
Вељко Беливук и јуче је наставио тренд да у своју и одбрану групе оптузене за четири убиства "шкаљараца" у Грчкој, именује познате личности у намјери да исмије оптужницу ЈТОК.
Послије инфлуенсера Јована Радуловића Јоџира којег је на прошлом рочишту, наводно препознао на фотографији за коју тужилаштво каже да је оптужени Стефан Андрејић, Вељко Беливук има нову идеју.
Пошто су изведене Скај преписке које је према оптужници слао бивши полицајац Небојша Јанковић, а споменут је и Сопрано, тј. Беливук, наводни вођа криминалне групе са Партизановог стадиона оспорио је да се ради о ваљаним доказима.
"Овај гранични прелаз који тужилаштво приказује као доказ, препознајем да је сцена из филма Јужни ветар у којој је брат Петра Мараша којег игра Милош Биковић", истакао је Беливук наговјештавајући да се ради о трику или тактици.
Прије Јоџира, Беливук је на једном од рочишта у овом случају, именовао Дарка Кљештана јер га је наводно препознао на селфи фотографији за коју ЈТОК тврди да је оптуженог Милоша Јеврића.
Оптужени Јанковић је негирао да је имао Скај истичући да није био у тајној апликацији и да није путовао аутобусом за Хургаду.
"Нисам користио скај нити су га од мене одузели. Овдје пише да ће да шверцује гаће, а ја никада нисам имао продавницу веша нити препродају. Пише да га снајка смара, а ја немам снајку од сина, а не бих ни са снајком ишао на одмор", рекао је Јанковић.
Тужилаштво се са друге стране изјаснило да постоје докази за Јанковићеве преласке преко граница Србије. Те преласке потврђује јединствени информациони систем МУП.
У једној од порука Јанковић је показао своју мрачну страну, јер је по оптузби послао поруку преко Скаја: "Каквих идиота има у бусу, четвртину бих извео на стријељање", преноси "Република".
