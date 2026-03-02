Невјероватна запљена на граници: Одузето богатство

Извор:
Службеници Одјељења за сузбијање кријумчарења Управе царина Србије спријечили су, у сарадњи са полицијом, на граничном прелазу Батровци путника да прокријумчари 11 златних плочица чија је вриједност процијењена на око 40.000 евра.
Приликом личног претреса на улазу у земљу код путника су 27. фебруара пронађене скривене плочице инвестиционог злата укупне тежине 265 грама најфиније чистоће 999,9, саопштено је из Управе царина.
Судском пресудом кријумчарено инвестиционо злато је трајно одузето, а путник новчано кажњен.
