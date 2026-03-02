Logo
Невјероватна запљена на граници: Одузето богатство

АТВ

02.03.2026

Службеници Одјељења за сузбијање кријумчарења Управе царина Србије спријечили су, у сарадњи са полицијом, на граничном прелазу Батровци путника да прокријумчари 11 златних плочица чија је вриједност процијењена на око 40.000 евра.

Приликом личног претреса на улазу у земљу код путника су 27. фебруара пронађене скривене плочице инвестиционог злата укупне тежине 265 грама најфиније чистоће 999,9, саопштено је из Управе царина.

Судском пресудом кријумчарено инвестиционо злато је трајно одузето, а путник новчано кажњен.

Тагови :

Batrovci

Злато

zapljena

