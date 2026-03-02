Logo
Министар здравља саопштио нове информације о стању Ивице Дачића

Извор:

Танјуг

02.03.2026

10:43

Ивица Дачић
Фото: Tanjug/FOTO TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Министар здравља Златибор Лончар изјавио је данас да је здравствено стање министра унутрашњих послова и предсједника Социјалистичке партије Србије Ивице Дачића боље него што је било, додајући да има разлога за оптимизам, али и да се настављају мјере интезивног лијечења и терапије.

- Његово тренутно стање је боље него што је било, што нам даје разлог за оптимизам. Оно што је битно, да предстоји још много рада, настављају се мјере интензивног лијечења и примјене интензивне терапије. То је оно што ћу рећи у овом моменту, а људи који га лијече ће то подробније објаснити у току дана - рекао је Лончар новинарима након обиласка здравствене станице Кумодраж-1, огранка Дома здравља Вождовац.

илу-трамвај

Хроника

Мушкарац покушао ући у трамвај, па га ударила врата

Министар Дачић је у сриједу увече хоспитализован на Клиници за пулмологију Клиничког центра Србије због тешке упале плућа.

