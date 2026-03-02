Logo
Large banner

Заробљени тенисери у Дубаију одбили алтернативе - остају гдје су

Извор:

Б92

02.03.2026

10:29

Коментари:

0
Руски тенисер Данил Медведев доживио је тежак пораз у осмини финала Аустралијан опена, пошто га је резултатски и играчки декласирао Американац Лернер Тиен.
Фото: Tanjug/AP/Asanka Brendon Ratnayake

Због затвореног ваздушног простора и погоршане безбједносне ситуације на Блиском истоку, група тенисера и чланова АТП делегације остала је "заробљена" у Дубаију, без јасног термина за повратак кући или одлазак на наредни турнир.

Према наводима шпанског листа "Марца", АТП је обавијестио акредитоване чланове о могућим опцијама за напуштање емирата. Двије од понуђених варијанти подразумијевају пут друмом – шест сати вожње до Омана (чији је аеродром тренутно затворен) или чак десет сати до Ријада у Саудијској Арабији, уз ризике дугог пута и гужви на границама. Аеродром у Ријаду засад функционише релативно нормално.

Ипак, већина играча одлучила је да за сада остане у Дубаију, процјењујући да би таква путовања могла представљати додатни ризик. Истовремено, све су мање шансе да ће успјети да стигну на турнир у Индијан Велсу.

Bolnica

Занимљивости

Језива исповијест жене која је доживјела срчани удар: ''Била сам мртва 24 минута, знам шта је са друге стране''

Препорука шефа безбједности АТП-а јесте да сви остану у хотелу, који је, према доступним информацијама, претворен у својеврсни бункер. У подрумском нивоу постављени су додатни кревети као мјера предострожности у случају ескалације напада.

Процјена је да се у Дубаију тренутно налази укупно 41 акредитована особа повезана са турниром – укључујући играче, супервизоре, судије, чланове обезбјеђења и новинаре. Сви имају резервисане летове за уторак, 3. март.

Летови планирани за понедјељак ујутру већ су отказани, док се локалне власти надају да би ваздушни простор могао бити поново отворен током поподнева, уколико дође до смиривања ситуације и престанка напада дроновима и пројектилима у Уједињеним Арапским Емиратима, преноси Б92.

Подијели:

Тагови :

Иран

Иран вијести

Дубаи вести

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

bolest, zaraza, bolnica

Занимљивости

Језива исповијест жене која је доживјела срчани удар: ''Била сам мртва 24 минута, знам шта је са друге стране''

17 мин

0
Пљачка кладионице у Бањалуци

Хроника

Пљачка кладионице у Бањалуци

17 мин

0
Полиција Србија

Србија

МУП упозорио грађане: Не отварајте линк

28 мин

0
Снажан земљотрес погодио Камчатку

Свијет

Снажан земљотрес погодио Камчатку

33 мин

0

Више из рубрике

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић одржао лекцију која се памти

2 ч

0
Danil Medvedev US Open

Тенис

Бивши први тенисер свијета не може из Дубаија: Пропушта први Мастерс у сезони?

18 ч

0
Тениска лоптица

Тенис

"Каћин меморијал": Филип Ђокић и Ангелина Ћердић славили у Бањалуци

1 д

0
Ово нисмо видјели скоро никад у историји тениса, Кецмановић славио одлуком судије

Тенис

Ово нисмо видјели скоро никад у историји тениса, Кецмановић славио одлуком судије

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

43

Министар здравља саопштио нове информације о стању Ивице Дачића

10

42

Ове српске пјевачице су купиле станове у Дубаију: Један вриједи пола милиона евра

10

42

Хоће ли "васкрснуће" Шаровића и Босића предати Станивуковићу кандидатуру

10

37

Мушкарац покушао ући у трамвај, па га ударила врата

10

30

Бомбе падале током утакмице - убијено 20 одбојкашица

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner