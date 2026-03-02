Заробљени тенисери у Дубаију одбили алтернативе - остају гдје су

Извор:
Због затвореног ваздушног простора и погоршане безбједносне ситуације на Блиском истоку, група тенисера и чланова АТП делегације остала је "заробљена" у Дубаију, без јасног термина за повратак кући или одлазак на наредни турнир.
Према наводима шпанског листа "Марца", АТП је обавијестио акредитоване чланове о могућим опцијама за напуштање емирата. Двије од понуђених варијанти подразумијевају пут друмом – шест сати вожње до Омана (чији је аеродром тренутно затворен) или чак десет сати до Ријада у Саудијској Арабији, уз ризике дугог пута и гужви на границама. Аеродром у Ријаду засад функционише релативно нормално.
Ипак, већина играча одлучила је да за сада остане у Дубаију, процјењујући да би таква путовања могла представљати додатни ризик. Истовремено, све су мање шансе да ће успјети да стигну на турнир у Индијан Велсу.
Препорука шефа безбједности АТП-а јесте да сви остану у хотелу, који је, према доступним информацијама, претворен у својеврсни бункер. У подрумском нивоу постављени су додатни кревети као мјера предострожности у случају ескалације напада.
Процјена је да се у Дубаију тренутно налази укупно 41 акредитована особа повезана са турниром – укључујући играче, супервизоре, судије, чланове обезбјеђења и новинаре. Сви имају резервисане летове за уторак, 3. март.
Летови планирани за понедјељак ујутру већ су отказани, док се локалне власти надају да би ваздушни простор могао бити поново отворен током поподнева, уколико дође до смиривања ситуације и престанка напада дроновима и пројектилима у Уједињеним Арапским Емиратима, преноси Б92.
