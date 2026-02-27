Logo
Large banner

Ово нисмо видјели скоро никад у историји тениса, Кецмановић славио одлуком судије

Извор:

Телеграф

27.02.2026

07:27

Коментари:

0
Ово нисмо видјели скоро никад у историји тениса, Кецмановић славио одлуком судије
Фото: Tanjug/Asanka Brendon Ratnayake

Српски тенисер Миомир Кецмановић пласирао се у полуфинале АТП 500 турнира у Акапулку, пошто је касно током ноћи поразио Теренса Атмана из Француске са 2-0, по сетовима 6:3, 6:3.

Окршај је обиљежио посљедњи поен, који се увелико дијели друштвеним мрежама.

Добио "поклон" од стране ривала и судије

Наиме, Миша је пропустио три меч лопте у деветом гему другог сета, али је пронашао и четврту прилику. Сервирао је, а потом и на невјероватан начин добио поклон од стране ривала и судије.

Наиме, Атман је добио такозвани "time violation" на четвртој меч лопти, пошто није поштовао предвиђено вријеме за сервис ривала.

У невјерици је Француз гледао ка судији, пробао да добије разумљиво објашњење, али њега додатно није било. Све је било јасно, док је публика ову одлуку пропратила звиждуцима и негодовањем. Ово се заиста не виђа апсолутно често, а на меч лопти скоро никада.

Два тенисера су се на крају поздравила Кецмановићу је било видно жао ривала, али је на терену свакако зарадио тријумф, осим тог посљедњег поена. Србину ће ово много значити, пошто је пред почетак турнира пао на 84. мјесто АТП листе. Атман је био 63.

Ток меча

Што се самог тока тиче, Кецмановић је у првом сету везао четири гема и два брејка и од 2:2 сломио супарника, да би окршај преломио у драми средином сета, када смо видјели три везана одузета сервиса, два у његову корист за вођство 4:2.

Кецмановић је и даље други рекет Србије, али је свјестан да резултати морају бити бољи у наредном периоду како би имао пролаз на турнире из серије 500 и више. У прошлом колу је срушио четвртог тенисера света Александера Зверева, сада то оправдао.

У борби за финале играће против Италијана Флавија Коболија, док ће се у другом полуфиналу састати Френсис Тијафо и бољи из четвртфинала Валентан Вашеро - Брендон Накашима.

Подијели:

Тагови :

Miomir Kecmanović

tenis

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Руски тенисер Данил Медведев доживио је тежак пораз у осмини финала Аустралијан опена, пошто га је резултатски и играчки декласирао Американац Лернер Тиен.

Тенис

Данил Медведев има занимљиву идеју

13 ч

0
Миомир Кецмановић

Тенис

Кецмановић почистио четвртог играча свијета у Акапулку

22 ч

0
Стен Вавринка

Тенис

"Вријеме је" опроштај Вавринке

23 ч

0
Виталиа Ђаченко

Тенис

Рускиња оставила све без даха и потврдила статус најсекси тенисерке свијета

2 д

0

Више из рубрике

Руски тенисер Данил Медведев доживио је тежак пораз у осмини финала Аустралијан опена, пошто га је резултатски и играчки декласирао Американац Лернер Тиен.

Тенис

Данил Медведев има занимљиву идеју

13 ч

0
Миомир Кецмановић

Тенис

Кецмановић почистио четвртог играча свијета у Акапулку

22 ч

0
Стен Вавринка

Тенис

"Вријеме је" опроштај Вавринке

23 ч

0
Виталиа Ђаченко

Тенис

Рускиња оставила све без даха и потврдила статус најсекси тенисерке свијета

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

35

Још једна европска земља забрањује дјеци друштвене мреже

08

32

Хаос у Њемачкој: Кренуо штрајк, јавни превоз готово паралисан

08

28

Перишић за АТВ: Погонска спремност ХЕ Вишеград на максималном нивоу

08

19

Медији пишу: Иран одбацио све захтјеве САД-а

08

14

Тактичка вјежба на подручју Лакташа, огласио се МУП

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner