Ово нисмо видјели скоро никад у историји тениса, Кецмановић славио одлуком судије

Српски тенисер Миомир Кецмановић пласирао се у полуфинале АТП 500 турнира у Акапулку, пошто је касно током ноћи поразио Теренса Атмана из Француске са 2-0, по сетовима 6:3, 6:3.
Окршај је обиљежио посљедњи поен, који се увелико дијели друштвеним мрежама.
Наиме, Миша је пропустио три меч лопте у деветом гему другог сета, али је пронашао и четврту прилику. Сервирао је, а потом и на невјероватан начин добио поклон од стране ривала и судије.
Наиме, Атман је добио такозвани "time violation" на четвртој меч лопти, пошто није поштовао предвиђено вријеме за сервис ривала.
У невјерици је Француз гледао ка судији, пробао да добије разумљиво објашњење, али њега додатно није било. Све је било јасно, док је публика ову одлуку пропратила звиждуцима и негодовањем. Ово се заиста не виђа апсолутно често, а на меч лопти скоро никада.
Something you don't see every day 🤔— Tennis TV (@TennisTV) February 27, 2026
Kecmanovic's 6-3 6-3 win over Atmane ends with a time violation.#ATM2026 pic.twitter.com/uKKEL6XeQw
Два тенисера су се на крају поздравила Кецмановићу је било видно жао ривала, али је на терену свакако зарадио тријумф, осим тог посљедњег поена. Србину ће ово много значити, пошто је пред почетак турнира пао на 84. мјесто АТП листе. Атман је био 63.
Што се самог тока тиче, Кецмановић је у првом сету везао четири гема и два брејка и од 2:2 сломио супарника, да би окршај преломио у драми средином сета, када смо видјели три везана одузета сервиса, два у његову корист за вођство 4:2.
Кецмановић је и даље други рекет Србије, али је свјестан да резултати морају бити бољи у наредном периоду како би имао пролаз на турнире из серије 500 и више. У прошлом колу је срушио четвртог тенисера света Александера Зверева, сада то оправдао.
У борби за финале играће против Италијана Флавија Коболија, док ће се у другом полуфиналу састати Френсис Тијафо и бољи из четвртфинала Валентан Вашеро - Брендон Накашима.
