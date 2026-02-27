Хаос у Њемачкој: Кренуо штрајк, јавни превоз готово паралисан

Извор:
Агенције
27.02.2026
08:32
Коментари:0
Синдикат Ver.di данас је покренуо упозоравајуће штрајкове у јавном превозу широм Њемачке, због чега су аутобуси, трамваји и возови остали у депоу, а путници морали да потраже алтернативни превоз, објавио је "Шпигел".
Штрајк је почео рано јутрос у највећим градовима, укључујући Берлин, и трајаће до суботе у већини региона.
Изузетак је Доња Саксонија, гдје штрајкови нису дозвољени или не обухватају градске жељезнице.
У појединим градовима, попут Бремена и Саксоније-Анхалта, штрајкови ће трајати и до недјеље.
Ver.di захтијева боље услове рада, укључујући краће смјене, дуже периоде одмора и веће бонусе за ноћни и викенд рад.
Послодавци критикују штрајкове као "штетне по путнике" и наводе да преговори до сада нису довели до споразума.
Ово је друга велика индустријска акција у оквиру текућих преговора о платама у јавном превозу ове године.
Економија
17 ч0
Друштво
2 д0
Економија
4 д0
Економија
5 д0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч1
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
11
55
11
39
11
19
11
16
11
12
Тренутно на програму