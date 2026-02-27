Logo
Large banner

Хаос у Њемачкој: Кренуо штрајк, јавни превоз готово паралисан

Извор:

Агенције

27.02.2026

08:32

Коментари:

0
Хаос у Њемачкој: Кренуо штрајк, јавни превоз готово паралисан
Фото: Tanjug / AP / Michael Probst

Синдикат Ver.di данас је покренуо упозоравајуће штрајкове у јавном превозу широм Њемачке, због чега су аутобуси, трамваји и возови остали у депоу, а путници морали да потраже алтернативни превоз, објавио је "Шпигел".

Штрајк је почео рано јутрос у највећим градовима, укључујући Берлин, и трајаће до суботе у већини региона.

Изузетак Доња Саксонија

Изузетак је Доња Саксонија, гдје штрајкови нису дозвољени или не обухватају градске жељезнице.

У појединим градовима, попут Бремена и Саксоније-Анхалта, штрајкови ће трајати и до недјеље.

Шта тражи синдикат?

Ver.di захтијева боље услове рада, укључујући краће смјене, дуже периоде одмора и веће бонусе за ноћни и викенд рад.

Послодавци критикују штрајкове као "штетне по путнике" и наводе да преговори до сада нису довели до споразума.

Ово је друга велика индустријска акција у оквиру текућих преговора о платама у јавном превозу ове године.

Подијели:

Тагови :

Њемачка штрајк

Њемачка

javni prevoz

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Канцеларија, посао, стрес

Економија

Криза не напушта Њемачку: 15.000 радних мјеста губи се сваког мјесеца

17 ч

0
Тектонска промјена на тржишту рада: Укида се минимална зарада у Њемачкој?

Друштво

Тектонска промјена на тржишту рада: Укида се минимална зарада у Њемачкој?

2 д

0
Њемачки медији: Преговара се о пуштању у рад "Сјеверног тока"?

Економија

Њемачки медији: Преговара се о пуштању у рад "Сјеверног тока"?

4 д

0
Њемачка "изгубила" хиљаде страних радника

Економија

Њемачка "изгубила" хиљаде страних радника

5 д

0

Више из рубрике

Медији пишу: Иран одбацио све захтјеве САД-а

Свијет

Медији пишу: Иран одбацио све захтјеве САД-а

3 ч

0
Зеленски саопштио када ће бити сљедећи мировни преговори

Свијет

Зеленски саопштио када ће бити сљедећи мировни преговори

3 ч

1
Хилари Клинтон

Свијет

Хилари Клинтон: Нисам летјела у Епстиновом авиону нити била на острву

4 ч

0
Бил и Хилари Клинтон

Свијет

Клинтон пориче да је знао за Епстинове жртве: "Волио бих да га никад нисам упознао"

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

55

Упозорење из Русије: Кијев припрема саботажу на два гасовода

11

39

ХВО-ов мучитељ из логора у Дервенти осуђен на три и по године затвора

11

19

Добојлија са потјернице ухапшен са бијелим прахом

11

16

Каран: Устав који траје - државност се проглашава у тренутку, а потврђује у континуитету

11

12

Огласила се полиција о експлозији код куће Славена Јелића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner