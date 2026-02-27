Logo
Large banner

Хилари Клинтон: Нисам летјела у Епстиновом авиону нити била на острву

Извор:

Индекс

27.02.2026

07:31

Коментари:

0
Хилари Клинтон
Фото: Tanjug/AP Photo/Yuki Iwamura

Хилари Клинтон је данас изјавила пред конгресним одбором да се не сјећа да је икада срела покојног сексуалног преступника Џефрија Епштајна и да нема никакве информације о његовим криминалним активностима.

„Не сјећам се да сам икада срела господина Епштајна. Никада нисам летјела његовим авионом нити посјетила његово острво, његове домове или канцеларије. Немам шта да додам томе“, рекла је Клинтонова (78) у саопштењу Надзорном одбору Представничког дома. Она и њен супруг, бивши демократски предсједник Бил Клинтон (79), у почетку су одбили да свједоче пред одбором, али су попустили када су посланици покренули поступак за непоштовање суда.

Бил Клинтон би требало да свједочи пред одбором сутра. Прије саслушања, предсједник Надзорног одбора Представничког дома Џејмс Комер из Кентакија, републиканац, негирао је да је истрага била партијски напад на Трамповог предсједничког ривала из 2016. године, напомињући да је и неколико демократа инсистирало на томе да Клинтонови свједоче.

„Нико не оптужује Клинтонове за било какво незаконито поступање у овом тренутку“

Додао је да ће одбор покушати да сазна више о свим контактима које је она можда имала са Епштајном, његовом учешћу у хуманитарном раду Клинтонових и сваком односу који је можда имала са Епштајновом затвореном сарадницом Гислен Максвел.

Бил и Хилари Клинтон-27022026

Свијет

Клинтон пориче да је знао за Епстинове жртве: "Волио бих да га никад нисам упознао"

Име и слике Била Клинтона појављују се у документима везаним за истрагу о Епштајну. Међутим, само помињање не значи ништа. Бивши предсједник је више пута негирао било какву незакониту радњу у вези са својим познанством са Епштајном, јавила је ДПА.

Епштајн је годинама водио ланац трговине људима у сврху сексуалне експлоатације који је годинама чинио жртвама десетине младих жена и малољетника. Њујоршки финансијер имао је одличне везе у америчком високом друштву. Умро је у својој затворској ћелији 2019. године, прије него што је могао бити осуђен.

(индекс)

Подијели:

Тагови :

Џефри Епстин

Џефри Епстајн

Епстајнови фајлови

Хилари Клинтон

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Берге Бренде

Свијет

Берге Бренде поднио оставку!

19 ч

0
Џефри Епстин

Свијет

Епстин трговао женама преко британских ваздушних лука

21 ч

0
Откривено ко су дјевојке на фотографији са Стивеном Хокингом из Епстинових досијеа

Свијет

Откривено ко су дјевојке на фотографији са Стивеном Хокингом из Епстинових досијеа

1 д

0
Хилари и Бил Клинтон-26022026

Свијет

Овако се Клинтовони припремају за свједочење у случају Епстин

1 д

0

Више из рубрике

Бил и Хилари Клинтон

Свијет

Клинтон пориче да је знао за Епстинове жртве: "Волио бих да га никад нисам упознао"

1 ч

0
Пакистан бомбардовао Кабул и Кандахар: Објавили "отворени рат" талибанима

Свијет

Пакистан бомбардовао Кабул и Кандахар: Објавили "отворени рат" талибанима

1 ч

0
Посао канцеларија

Свијет

Добила отказ због "боловања у БиХ", сад јој фирма мора исплатити 31.000 евра

9 ч

0
Напад на Либан

Свијет

Израел напао: Одјекују експлозије - ВИДЕО

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

35

Још једна европска земља забрањује дјеци друштвене мреже

08

32

Хаос у Њемачкој: Кренуо штрајк, јавни превоз готово паралисан

08

28

Перишић за АТВ: Погонска спремност ХЕ Вишеград на максималном нивоу

08

19

Медији пишу: Иран одбацио све захтјеве САД-а

08

14

Тактичка вјежба на подручју Лакташа, огласио се МУП

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner