Хилари Клинтон: Нисам летјела у Епстиновом авиону нити била на острву

27.02.2026
Хилари Клинтон је данас изјавила пред конгресним одбором да се не сјећа да је икада срела покојног сексуалног преступника Џефрија Епштајна и да нема никакве информације о његовим криминалним активностима.
„Не сјећам се да сам икада срела господина Епштајна. Никада нисам летјела његовим авионом нити посјетила његово острво, његове домове или канцеларије. Немам шта да додам томе“, рекла је Клинтонова (78) у саопштењу Надзорном одбору Представничког дома. Она и њен супруг, бивши демократски предсједник Бил Клинтон (79), у почетку су одбили да свједоче пред одбором, али су попустили када су посланици покренули поступак за непоштовање суда.
Бил Клинтон би требало да свједочи пред одбором сутра. Прије саслушања, предсједник Надзорног одбора Представничког дома Џејмс Комер из Кентакија, републиканац, негирао је да је истрага била партијски напад на Трамповог предсједничког ривала из 2016. године, напомињући да је и неколико демократа инсистирало на томе да Клинтонови свједоче.
„Нико не оптужује Клинтонове за било какво незаконито поступање у овом тренутку“
Додао је да ће одбор покушати да сазна више о свим контактима које је она можда имала са Епштајном, његовом учешћу у хуманитарном раду Клинтонових и сваком односу који је можда имала са Епштајновом затвореном сарадницом Гислен Максвел.
Свијет
Клинтон пориче да је знао за Епстинове жртве: "Волио бих да га никад нисам упознао"
Име и слике Била Клинтона појављују се у документима везаним за истрагу о Епштајну. Међутим, само помињање не значи ништа. Бивши предсједник је више пута негирао било какву незакониту радњу у вези са својим познанством са Епштајном, јавила је ДПА.
Епштајн је годинама водио ланац трговине људима у сврху сексуалне експлоатације који је годинама чинио жртвама десетине младих жена и малољетника. Њујоршки финансијер имао је одличне везе у америчком високом друштву. Умро је у својој затворској ћелији 2019. године, прије него што је могао бити осуђен.
