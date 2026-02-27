Још једна европска земља забрањује дјеци друштвене мреже

Извор:
СРНА
27.02.2026
08:35
Коментари:0
Пољска планира да уведе нови закон којим би се забраниле друштвене мреже за дјецу млађу од 15 година, рекла је министар просвете Барбара Новацка.
Према њеним ријечима, владајућа Грађанска коалиција представиће данас нацрт закона који предвиђа казне за платформе које остају доступне млађим корисницима.
"Видимо ментално здравље дјеце и младих и пад њихове интелектуалне компетентности", рекла је Новацка за "Блумберг њуз".
Она каже да ће платформе бити одговорне за провјеру година корисника, додајући да се о висина казни које ће морати да плате у случају кршења закона још расправља.
Овај закон би могао да ступи на снагу почетком 2027. године.
Иницијатива би могла да доведе Пољску у сукоб са америчким технолошким фирмама као што су "Мета" и "Икс", од којих су се неке супротставиле ограничењима након забране коју је Аустралија увела у децембру прошле године.
Неколико европских влада, укључујући Данску, Грчку, Француску, Шпанију и Велику Британију, разматра слична ограничења усљед тврдњи да су услуге друштвених медија штетне или код малољетних особа стварају зависност.
Наука и технологија
1 седм0
Свијет
3 седм0
Наука и технологија
22 ч0
Сцена
1 мј0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
15 ч0
Занимљивости
18 ч0
Занимљивости
19 ч0
Најновије
Најчитаније
11
55
11
39
11
19
11
16
11
12
Тренутно на програму