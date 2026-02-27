Logo
Још једна европска земља забрањује дјеци друштвене мреже

Извор:

СРНА

27.02.2026

08:35

Још једна европска земља забрањује дјеци друштвене мреже

Пољска планира да уведе нови закон којим би се забраниле друштвене мреже за дјецу млађу од 15 година, рекла је министар просвете Барбара Новацка.

Према њеним ријечима, владајућа Грађанска коалиција представиће данас нацрт закона који предвиђа казне за платформе које остају доступне млађим корисницима.

"Видимо ментално здравље дјеце и младих и пад њихове интелектуалне компетентности", рекла је Новацка за "Блумберг њуз".

Она каже да ће платформе бити одговорне за провјеру година корисника, додајући да се о висина казни које ће морати да плате у случају кршења закона још расправља.

Овај закон би могао да ступи на снагу почетком 2027. године.

Иницијатива би могла да доведе Пољску у сукоб са америчким технолошким фирмама као што су "Мета" и "Икс", од којих су се неке супротставиле ограничењима након забране коју је Аустралија увела у децембру прошле године.

Неколико европских влада, укључујући Данску, Грчку, Француску, Шпанију и Велику Британију, разматра слична ограничења усљед тврдњи да су услуге друштвених медија штетне или код малољетних особа стварају зависност.

