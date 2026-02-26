Мартовска астро прогноза: Ко су миљеници среће, а кога чека хладан туш?

Извор:
Мартовска астро прогноза доноси озбиљне тестове за све знаке Зодијака. Прочитајте ко мора да пази на новчаник, а кога чека успјех у љубави.
Ваша мартовска астро прогноза не доноси само прољећно буђење, већ и хладан туш за оне који су гурали проблеме под тепих.
Планете се не шале овог мјесеца. Иако многи очекују олакшање, звијезде су припремиле озбиљне лекције о одговорности. Кључ се не крије у бјежању, већ у суочавању, а прави преокрет вас чека тек када прихватите реалност.
Тренутни планетарни склоп захтијева суочавање са потиснутим емоцијама и старим, неплаћеним дуговима, а сваки покушај бежања од реалности и одговорности сада само додатно компликује вашу ситуацију на дуже стазе.
Многи мисле да је улазак Сунца у знак Риба време за сањарење. Грешка. Сатурн је такође ту и он не дозвољава илузије. Он тражи рад. Зато мартовска астро прогноза делује строго. Она то и јесте. Ко није изградио чврсте темеље зимус, сада ће осјетити нестабилност. Немојте се изненадити ако вам се планови промијене преко ноћи.
Није све тако сиво. Неки знаци ће проћи кроз овај период као кроз песму. Ако сте рођени у знаку Риба или Бика, имате разлога за осмјех. Рибе напокон добијају јасноћу. Интуиција вам ради као сат. Осјећате шта треба да урадите пре него што се проблем уопште појави. Бикови, са друге стране, добијају подршку Јупитера. Вама се отварају врата тамо гдје су другима затворена. Искористите овај период за финансијске потезе.
Овдје ствари постају озбиљне. Мартовска астро прогноза није наклоњена Дјевицама и Овновима. Дјевице, ваша потреба за контролом биће тестирана. Што више стежете, то ће вам више ствари измицати из руку. Пустите. Овнови, ваш владар Марс вас тјера на акцију, али зидови су свуда. Осјећате се као у експрес лонцу. Свака исхитрена реакција сада вас кошта двоструко. Бројте до десет пре него што одговорите на провокацију.
Морате разумјети динамику неба. Није поента у томе да се плашите, већ да се прилагодите. Мартовска астро прогноза служи као водич, а не као пресуда. Када Сатурн притисне, он тражи зрелост. Немојте кривити друге за своје пропусте. Преузмите одговорност и видећете како притисак попушта.
Фокусирајте се на једну ствар. Расипање енергије је сада најгора стратегија. Мартовска астро прогноза јасно указује на успех кроз дисциплину. Завршите започето. Не улазите у нове кредите. Чувајте односе који су вам важни, јер ријечи изговорене у афекту током овог мјесеца тешко се повлаче, преноси Крстарица.
