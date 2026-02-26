Logo
Large banner

Хороскоп за четвртак: Једном знаку отварају се велике пословне прилике

Извор:

Индекс

26.02.2026

15:20

Коментари:

0
Хороскоп за четвртак: Једном знаку отварају се велике пословне прилике
Фото: Pixabay

Ево шта звијезде предвиђају за сваки хороскопски знак за четвртак, 26. фебруара.

Ован

Посао: Пред вама је дан у којем ћете морати брзо реаговати и показати иницијативу.

Љубав: У односима будите стрпљивији јер партнер очекује више разумијевања.

Здравље: Припазите на исцрпљеност и обезбиједите себи довољно одмора.

Бик

Посао: Финансијска питања долазе у фокус и доносе вам прилику за стабилизацију.

Љубав: У љубави тражите сигурност, али покушајте бити отворенији за спонтане тренутке.

Здравље: Обратите пажњу на исхрану и избјегавајте претјеривања.

Близанци

Посао: Комуникација вам иде у прилог и могли бисте остварити важан договор.

Љубав: Флерт и нова познанства подићи ће вам расположење.

Здравље: Потребно вам је више сна како бисте одржали концентрацију.

Рак

Посао: Интуиција ће вам помоћи да донесете исправну одлуку везану за посао.

Љубав: Емоције су наглашене па ћете жељети више блискости.

Здравље: Пазите на ниво стреса и пронађите вријеме за опуштање.

Лав

Посао: Ваш труд напокон долази до изражаја и могли бисте добити признање.

Љубав: У центру сте пажње и лако освајате симпатије.

Здравље: Енергије вам не недостаје, али немојте занемарити одмор.

Д‌јевица

Посао: Детаљи ће бити кључни па се усредсредите на прецизност.

Љубав: У односима тражите јасноћу и отворен разговор.

Здравље: Посветите се рутини која вам доноси стабилност.

Вага

Посао: Сарадње вам доносе успјех ако останете дипломатски настројени.

Љубав: Пред вама је период хармоније и лијепих заједничких тренутака.

Здравље: Пронађите равнотежу између обавеза и одмора.

Шкорпија

Посао: Могуће су промјене које ће вас подстаћи на нови смјер.

Љубав: Страсти су појачане па будите искрени у намјерама.

Здравље: Обратите пажњу на регенерацију и квалитетан сан.

Стријелац

Посао: Отварају вам се нове прилике, нарочито кроз контакте са иностранством.

Љубав: Слобода вам је важна, али не заборавите показати осјећања.

Здравље: Кретање и боравак на свјежем ваздуху подићи ће вам енергију.

Јарац

Посао: Пред вама су озбиљне одлуке које захтијевају дугорочно планирање.

Љубав: У односима тражите стабилност и поузданост.

Здравље: Пазите на леђа и држање тијела.

Водолија

Посао: Креативне идеје могле би вам донијети неочекиван успјех.

Љубав: Изненадан сусрет могао би вам промијенити планове.

Здравље: Потребно вам је више менталног одмора.

Рибе

Посао: Интуиција ће вам помоћи да избјегнете грешке.

Љубав: Романтично расположење уноси топлину у ваше односе.

Здравље: Посветите се активностима које вас опуштају и враћају вам мир.

/Индекс/

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

астрологија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Храна, Риба

Занимљивости

Хрвати открили колико новца троше на наручивање хране: Цифре обарају с ногу

4 ч

0
Стиже велики новац: 3 знака обогатиће се на играма на срећу до 5. марта

Занимљивости

Стиже велики новац: 3 знака обогатиће се на играма на срећу до 5. марта

9 ч

0
Хоће их паре: Њима март доноси обиље новца

Занимљивости

Хоће их паре: Њима март доноси обиље новца

17 ч

0
Ови знакови ће бити на удару током ретроградног Меркура: Слиједи потпуни заокрет

Занимљивости

Ови знакови ће бити на удару током ретроградног Меркура: Слиједи потпуни заокрет

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

34

Све о утакмици Звезда - Лил: Пренос, поставе, главни адути

16

30

Мартовска астро прогноза: Ко су миљеници среће, а кога чека хладан туш?

16

25

Битно: Четврта годишњица од почетка сукоба у Украјини

16

16

РХМЗ издао упозорење: Наредна 24 сата кључна

16

15

Минић-Калабухов: Захвалност Руској Федерацији на досљедној подршци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner