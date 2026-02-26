Хрвати открили колико новца троше на наручивање хране: Цифре обарају с ногу

Било да је ријеч о ручку током радног дана, вечери након посла или викенд награди, достава је многима практично рјешење.. Иако појединачна поруџбина често не дјелује као велики трошак, редовно коришћење платформи може значајно да оптерети кућни буџет. Уз цијену оброка, ту су и трошкови доставе, накнаде за услугу и напојнице који коначни износ додатно повећавају. Када се све сабере, мјесечна потрошња на наручивање хране неријетко прелази очекивања.

- Колико месечно трошите на наручивање хране? С обзиром на то да константно видим како сви троше и по 300 евра по особи мјесечно на храну, што ми је сулудо, па да питам, колико мјесечно трошите на наручивање хране? - пише аутор објаве на Редиту.

- Док су биле куне - јако, јако пуно. Свако мало нешто. Знао сам бар два пута недјељно, сећам се, пуњени пилећи батак и пекарски кромпир за неких 40 куна, а најео се за цијели дан; то сам практиковао кад сам радио поподне па ми се није дало да спремам ручак. Било је баш фино, па остала брза храна итд. Сад ако једном мјесечно. Полакомили се сви јако - стоји у једном коментару.

Већина коментатора је писала како не наручују храну код куће, а у ресторан оду једном или двапут мјесечно. Било је и оних којима на наручивање оде од 150 до 200 евра мјесечно, али и оних који на доставе потроше и по 500 евра.

- Дечко и ја имамо договор, 80 евра нам је лимит. Некад потрошимо, некад пребацимо на сљедећи мјесец - пише једна жена.

- До прије годину дана наручивали смо сваки дан осим викендом, нас двоје, па рачунај. Онда смо купили стан и имали брдо трошкова, па смо одлучили да мало припазимо на новац, а и више ми је, искрено, било доста те хране јер у нашем крају нема превише опција неке здраве исхране. Разлог толиком наручивању била је чиста лењост, заблуда и изговори да нам се након посла још не припрема и храна, и да је за двоје јефтиније наручити него кувати - написала је друга.

Даље пише да сада наручују једном недјељно, максимално два пута, и то ако тај дан не стигну да скувају. Каже да им је трошак за двије особе максимално 150 евра.

- Прије сам знао и ја до 300 евра мјесечно. Сада пицу и то, онако, једном мјесечно. Схватио сам и да боље (и дефинитивно здравије) кувам од пола ресторана - закључио је један корисник.

