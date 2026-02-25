Logo
Како да се риба не лијепи за таву приликом пржења?

25.02.2026

Пећи рибу на тави звучи једноставно, али у пракси се често залијепи, распадне или остане без жељене хрскаве корице.

Добра вијест је да проблем није у риби - него у неколико ситних корака које већина прескаче.

1. Риба мора бити сува

Најчешћа погрешка је стављање влажног филета на таву. Површину рибе прије печења треба добро посушити папирнатим убрусом.

Влага је непријатељ хрскавости јер спречава стварање корице и потиче лијепљење.

Ако печете рибу са кожом, кожу такође треба осушити - управо ће она постати најхрскавији дио.

2. Тава мора бити довољно загријана

Риба се лијепи када тава није довољно врућа. Прво загријте суву таву, затим додајте уље и причекајте да постане лагано свјетлуцаво. Тек тада ставите рибу.

Једноставно правило: ако филе не "зацврчи" одмах по додиру с тавом, још није вријеме за окретање.

3. Не дирајте рибу прерано

Највећа грешка је покушај окретања прерано. Риба ће се сама одвојити од површине када се формира корица. Ако је покушате подигнути и осјетите отпор, пустите је још мало.

Код филета с кожом пече се прво страна с кожом и то дуже него друга страна - често и до 70 одсто укупног времена печења.

4. Немојте претрпати таву

Ако у таву ставите превише комада одједном, температура пада и риба почиње пуштати влагу. Резултат је кување умјесто печења. Боље је пећи у двије туре него изгубити корицу.

5. Мало брашна - али танко

Ако желите додатну сигурност, филе можете врло лагано побрашнити и отрести вишак. Танки слој брашна помаже у стварању корице и смањује лијепљење, али не смије бити дебео јер ће риба дјеловати тешка и масна.

Хрскава корица није ствар среће него контроле влаге, температуре и стрпљења. Кад се поштују ова правила, риба ће имати златну, хрскаву површину, а унутрашњост ће остати сочна - без распадања и без борбе с тавом.

