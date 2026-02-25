Како да се риба не лијепи за таву приликом пржења?

Извор:
Индекс
25.02.2026
22:04
Коментари:0
Пећи рибу на тави звучи једноставно, али у пракси се често залијепи, распадне или остане без жељене хрскаве корице.
Добра вијест је да проблем није у риби - него у неколико ситних корака које већина прескаче.
Занимљивости
Ови знакови ће бити на удару током ретроградног Меркура: Слиједи потпуни заокрет
Најчешћа погрешка је стављање влажног филета на таву. Површину рибе прије печења треба добро посушити папирнатим убрусом.
Влага је непријатељ хрскавости јер спречава стварање корице и потиче лијепљење.
Ако печете рибу са кожом, кожу такође треба осушити - управо ће она постати најхрскавији дио.
Риба се лијепи када тава није довољно врућа. Прво загријте суву таву, затим додајте уље и причекајте да постане лагано свјетлуцаво. Тек тада ставите рибу.
Хроника
Несрећа у Српској: Заспао за воланом и забио се у бетонску ограду
Једноставно правило: ако филе не "зацврчи" одмах по додиру с тавом, још није вријеме за окретање.
Највећа грешка је покушај окретања прерано. Риба ће се сама одвојити од површине када се формира корица. Ако је покушате подигнути и осјетите отпор, пустите је још мало.
Код филета с кожом пече се прво страна с кожом и то дуже него друга страна - често и до 70 одсто укупног времена печења.
Ако у таву ставите превише комада одједном, температура пада и риба почиње пуштати влагу. Резултат је кување умјесто печења. Боље је пећи у двије туре него изгубити корицу.
Ако желите додатну сигурност, филе можете врло лагано побрашнити и отрести вишак. Танки слој брашна помаже у стварању корице и смањује лијепљење, али не смије бити дебео јер ће риба дјеловати тешка и масна.
Сцена
Кћерка Аце Амадеуса изнијела низ стравичних тврдњи о оцу
Хрскава корица није ствар среће него контроле влаге, температуре и стрпљења. Кад се поштују ова правила, риба ће имати златну, хрскаву површину, а унутрашњост ће остати сочна - без распадања и без борбе с тавом.
Свијет
1 ч0
Србија
1 ч0
Хроника
1 ч0
Регион
1 ч0
Савјети
5 ч0
Савјети
2 д0
Савјети
2 д0
Савјети
2 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму