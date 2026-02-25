Logo
Пазите шта пише на декларацијама производа: Поједини натписи могу вас заварати

Извор:

Агенције

25.02.2026

17:47

Коментари:

0
Пазите шта пише на декларацијама производа: Поједини натписи могу вас заварати
Фото: Pixabay / igorovsyannykov

Декларације би требало да помогну купцима да разумију шта тачно купују. Ипак, у стварности су често обликоване тако да, осим информисања, служе и као вјешт маркетиншки алат.

Производ може бити потпуно легално означен, али начин на који су подаци истакнути или прећутани лако вас може навести на погрешан закључак.

novac evri

Регион

Суспендован полицајац који је ухваћен са милион евра на административном прелазу

На примјер, ознака “без додатог шећера” на први поглед звучи као гаранција здравијег избора. Но, то само значи да шећер није додат засебно; производ га и даље може садржати, било природно из воћа, било кроз састојке попут концентрисаних воћних сокова.

Уз то, шећер се на декларацијама често појављује под другим називима, попут глукозно-фруктозног сирупа, декстрозе, малтодекстрина или инвертног сирупа. Ако су такви састојци међу првима на списку, јасно је да је производ и даље веома сладак, без обзира на истакнути натпис.

Треба гледати редосљед састојака

Слично је и са ријечима попут “природно”, “домаће”, “традиционално” или “бакино”. Такви изрази најчешће немају прецизно правно значење, али стварају утисак квалитета и аутентичности. Оно што заиста вриједи провјерити јесте списак састојака, јер све остало може бити само пажљиво осмишљена амбалажа.

Суд БиХ

Хроника

Одбијен приједлог Тужилаштва за одређивање притвора Драгољубу Кунарцу

Важно је обратити пажњу и на редослед састојака. Они су наведени од најзаступљенијег према најмање заступљеном. Ако паковање приказује обиље малина, а у саставу стоји да их има тек неколико процената, јасно је гдје се крије трик. Исто важи и за производе који се рекламирају као интегрални, а заправо садрже претежно бијело брашно уз мањи удио интегралног.

Често се наглашава и да је производ богат протеинима, добар извор влакана или обогаћен витаминима. Такве тврдње могу бити тачне, али не откривају цјеловиту слику. Производ може имати висок удио протеина, а истовремено садржати пуно шећера или других мање пожељних састојака. Истицање једне предности лако одвлачи пажњу од остатка састава.

Проблематични и безглутенски производи

Ни број калорија није увијек онакав каквим се чини. Енергетска вриједност често је приказана по порцији која је знатно мања од количине коју просјечна особа заиста поједе. Зато је реалнији показатељ упоређивање нутритивних вриједности на 100 грама производа.

Струја

Економија

Спремају се милиони за обнову електро дистрибутивне мреже у Српској

Понекад се истиче и ознака „без глутена“ на намирницама које глутен природно никада нису ни садржале, попут пиринча или кукуруза. Таква тврдња није нетачна, али може створити утисак посебне предности тамо гдје је заправо нема.

У крајњој линији, најважније је читати списак састојака, њихов редослед и нутритивне вриједности на 100 грама. Слогани, крупне ријечи и привлачне слике осмишљени су да привуку пажњу. Декларација сама по себи није проблем, али ако је читамо површно, лако постаје маркетиншко средство умјесто поуздан извор информација.

