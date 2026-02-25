Хорор на утакмици Жељезничара и Слоге: Крици фудбалера се проламали стадионом

Извор:
Жељезничар и Слога од 16 сати играју прву утакмицу четвртфинала Купа Босне и Херцеговине, а резултат на полувремену био је 0:0.
Ужасне сцене виђене су у 37. минуту, када је тешку повреду доживио играч домаћих Матеј Цветановски.
Након старта Николе Мандића, Македонац је остао лежати на терену, а морала је реаговати и Хитна помоћ.
Ради се о лому ноге, а то најбоље показују кадрови који су приказани у директном преносу. Крици повријеђеног фудбалера проламали су се стадионом.
