Хорор на утакмици Жељезничара и Слоге: Крици фудбалера се проламали стадионом

Извор:

Агенције

25.02.2026

17:12

Повреда Цветановског на утакмици Жељезничар - Слога
Фото: Screenshot

Жељезничар и Слога од 16 сати играју прву утакмицу четвртфинала Купа Босне и Херцеговине, а резултат на полувремену био је 0:0.

Ужасне сцене виђене су у 37. минуту, када је тешку повреду доживио играч домаћих Матеј Цветановски.

Након старта Николе Мандића, Македонац је остао лежати на терену, а морала је реаговати и Хитна помоћ.

Ради се о лому ноге, а то најбоље показују кадрови који су приказани у директном преносу. Крици повријеђеног фудбалера проламали су се стадионом.

ФК Жељезничар

FK Sloga

povreda

