Башић срушио Радник, Лакташи надомак полуфинала Купа БиХ

АТВ

25.02.2026

16:41

ФК Лакташи ФК Радник КУП БиХ
Головима Срђана Башића фудбалери Лакташа савладали су бијељински Радник резултатом 2:0 у првој утакмици четвртфинала Купа БиХ.

Тим Слободана Старчевића стекао је лијепу предност пред реванш у Семберији за 15 дана и има реалне шансе да оствари историјски успјех у овом такмичењу.

"На неки начин сам искористио и побједу Боде Глимта против Интера, нећу да поредим ове двије екипе са Лигом шампиона, али сигурно да један мали клуб са великом енергијом, великим мотивом и без страха може да одигра једну компактну утакмицу као ми данас. Ништа није завршено, Радник ће се сигурно добро спремити за реванш и покушати да надокнади заостатак", изјавио је Старчевић.

Срђан Башић је наставио серију голова из првог дијела сезоне и најавио сјајну форму и у наставку прволигашког каравана Српске.

"Стекли смо лијепу предност, али морамо да наставимо овако и у реваншу. Нисам скроз задовољан нашом игром, јер смо пали након првог гола. Ако се будемо пуно бранили можда нећемо успјети да задржимо предност. Они су квалитетна екипа, али и ми смо. Надам се да можемо и у Бијељини да покажемо карактер и пласирамо се у наредну фазу такмичења", рекао је Башић.

Фудбалери Радника, с друге стране, нису у најбољој форми на почетку другог дијела сезоне. Лоша реализација задаје главобољу шефу стручног штаба Душку Вранешевићу који је свјестан да је пред његовим тимом доста посла.

"Очекивали смо тешку утакмицу. Лакташи су најбољи тим у Првој лиги Републике Српске и имају добар континуитет. Знали смо да ће прескакањем игре и другом лоптом покушати да нас угрозе. То се и десило у првом полувремену гдје су постигли гол и ми смо морали да јуримо резултат. Ми смо створили велики број прилика, али лопта није хтјела у гол", изјавио је Вранешевић.

Реванш утакмица на програму је 11. марта на Градском стадиону у Бијељини.

