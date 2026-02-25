Умјесто воде, беби у флашицу сипала медицински бензин: Детаљи хорора у вртићу

Извор:
Основно јавно тужилаштво у Куршумлији поднијело је кривичну пријаву против Р. С. (61) из села Ђурђевац за кривично дјело изазивање опште опасности, након што је дијете старо 20 мјесеци попило течност из бочице коју је понијело од куће у вртић, а потом се онесвијестило.
Цијела драма одиграла се у вртићу "Наша Радост" у Блацу.
Иако нема званичних информација о томе какву је течност дијете попило као ни ко је жена против које је поднијета кривична пријава, у јавности су се појавиле информације да је бака дјетета грешком у флашицу за воду сипала медицински бензин. Ипак, ти наводи нису званично потврђени, пише "Телеграф".
Из Основног јавног тужилаштва у Куршумлији, саопштили су да је дијете примљено у Дом здравља 22. јануара око девет сати, након што му је позлило у вртићу.
Полицијска управа Блаце је, након предузетих радњи, провјера навода пријаве и узимања изјава од свих актера догађаја, тужилаштву доставила кривичну пријаву против Р. С. због кривичног дјела изазивање опште опасности, наведено је из тужилаштва.
Они додају да је пред Основним јавним тужилаштвом у Куршумлији у току поступак предузимања доказних радњи по поднијетој кривичној пријави.
"Имајући у виду заинтересованост јавности за предметни догађај, али и чињеницу да је оштећени малољетно лице, ово јавно тужилаштво ће након предузимања доказних радњи на примјерен начин обавијестити јавност о свим предузетим радњама, водећи рачуна прије свега о заштити интереса малољетног оштећеног у складу са важећим законским прописима", саопштила је поступајући тужилац Јелена Лешњак Малетић.
Подсјетимо, након што је дијете доведено у вртић и у њему било нешто више од сат времена, изгубило је свијест и имало тегобе, али је брзо реаговала медицинска сестра и Хитна служба Дома здравља у Блацу, па су након што му је пружена медицинска помоћ, транспортовали бебу у Општу болницу Прокупље, а одатле у нишки Клинички центар, гдје је бебино стање стабилизовано.
Највећи проблем је био утврдити разлог тегоба, али се наводно сазнало да је умјесто воде баба бебе у флашицу случајно сипала медицински бензин, који је дијете попило.
Више јавно тужилаштво у Прокупљу наложило је да се прикупе изјаве свих актера догађаја, као и да се бочица у којој се налазила течност коју је дијете попило пошаље на испитивање како би се испитао њен садржај и да се након тога извјештај достави Основном јавном тужилаштву у Куршумлији.
Дијете је, по превожењу у болницу у Ниш примљено на интензивну његу, а након пријема је саопштено да је у стабилном стању.
