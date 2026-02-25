Ужас: Возач ишао у рикверц и прегазио жену, погинула на мјесту

25.02.2026
09:50
Коментари:0
На Новом Београду данас се догодила стравична саобраћајна несрећа у којој је погинула жена.
Према првим, незваничним информацијама, до трагедије је дошло у унутарблоковском простору, односно у зони парка, када је возач путничког аутомобила приликом кретања уназад налетио на пјешака.
Очевици овог потресног догађаја наводе да се све одиграло у неколико секунди. Возач аутомобила је, наводно, вршио маневрисање уназад не приметивши жену која се налазила иза возила. Према ријечима присутних, несрећна жена је задобила смртоносне повреде главе након што је возило прешло преко ње.
Љекарска екипа Хитне помоћи стигла је на лице мјеста у рекордном року, али су, нажалост, могли само да констатују смрт.
Полиција је одмах оградила простор гдје се догодила несрећа, а увиђај је трајао сатима.
Фокус истраге је на сљедећим кључним тачкама:
Дозвола кретања: Утврђује се да ли је возило смјело да се креће том стазом унутар парка.
Прегледност: Испитује се да ли је дошло до квара на возилу или је у питању искључиво људска грешка и непажња возача.
Алкотест: Возач је, према стандардној процедури, подвргнут тестирању на алкохол и психоактивне супстанце.
"Ово је зона гдје се деца играју и гдје људи шетају. Страшно је да се овако нешто догоди на мјесту које би требало да буде најбезбједније," рекао је један од комшија.
Тијело настрадале жене биће пренијето на Институт за судску медицину ради обдукције, а против возача ће, по налогу надлежног тужилаштва, вјероватно бити поднијета кривична пријава за тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја.
