Смрдљиви мартини бјеже од овог мириса: Имате га у кухињи

Извор:

Аваз

25.02.2026

09:27

Коментари:

0
Смрдибуба
Фото: Pixabay

Смрдљиви мартини највише избјегавају мирис који вјероватно већ имате у својој кухињи. Уз једноставан природни трик можете заштитити дом од ових непожељних гостију.

Иако зима полако попушта, у многим домаћинствима почиње права најезда. Крајем фебруара ове досадне смрдибубе излазе из својих скровишта – зидова, кутија за ролетне, тавана и шупа. Привлачи их сунчева свјетлост, али су осјетљиве на хладноћу. Због тога улазе у куће у потрази за топлим заклоном и често се појављују на постељини, завјесама или у кухињи.

Ако не желите да постану стални „станари“, важно је реаговати на вријеме. Њихово прољетно буђење значи потрагу за новим склоништем. Иако многи одмах посежу за хемијским спрејевима, постоје једноставнија и природнија рјешења.

Природна баријера коју не прелазе

Искусни домаћини тврде да смрдљиви мартини имају изузетно осјетљиво чуло мириса и да постоји арома коју посебно избјегавају. Ријеч је о интензивном мирису менте и бијелог лука.

Умјесто да их јурите по кући, направите „невидљиву баријеру“ на улазним тачкама. Довољно је да код улазних врата, на прозорским даскама или другим отворима поставите неколико ченова бијелог лука или комадиће вате натопљене етеричним уљем менте.

Јак мирис д‌јелује као природни репелент и тјера их да потраже друго склониште.

Како их уклонити без непријатног мириса

Ако се ипак нека буба нађе у кући, важно је знати како је уклонити без непријатног мириса по којем су познате. Немојте их гњечити нити нагло плашити, јер тада испуштају карактеристичан одбрамбени секрет.

Најбоље је ставити рукавице, пажљиво их покупити папиром или марамицом и изнијети напоље.

Уз редовно кориштење менте или бијелог лука на улазима, ваш дом може остати заштићен током цијелог прољећа – без хемикалија и непријатних изненађења, преноси Дневно.

Таг :

смрдибуба

