"Изгледа као да има двадесетак година": Славна глумица привукла највећу пажњу

17.03.2026
22:56
Коментари:0
Након додjеле Оскара 2026. године, многе звијезде су се упутиле на традиционалну журку након додјеле Оскара часописа Vanity Fair.
Међу гостима је била и Џесика Алба, која је стигла са својим дечком, глумцем Денијем Рамирезом, и привукла пажњу упечатљивом црном комбинацијом, пише InStyle.
Звезда серије „Фантастична четворка“ је за ту прилику изабрала креацију рађену по мјери коју је креирала дизајнерка Тамара Ралф. За стилизовање је бринула Дани Мишел, а Алба је носила хаљину потпуно прекривену црним шљокицама. Модел без бретела истицао се дубоким деколтеом, док је уска сукња била украшена мноштвом спектакуларног перја.
„Изгледа као да има двадесетак година“, „Та хаљина“, „Тијело какво бих вољела да имам у четрдесетим. “, „И даље је најљепша у цијелом Холивуду“, „Сија и изгледа апсолутно прелијепо у овој хаљини Тамаре Ралф и упечатљивим минђушама са природним дијамантима“, „Изгледа исто колико се сећам као да старење за њу не постоји“, неки су од коментара на њено објављивање на друштвеним мрежама.
Комбинацију је употпунила црним додацима, укључујући балетске ципеле и елегантну сатенску торбицу. Дозу гламура додала је паром дијамантских прстенова и висећим минђушама марке Шопард.
Коса јој је била обликована у волуминозне таласе са раздељком по средини. Читав изглед је био употпуњен шминком обасјаном сунцем - блиставим сенкама за очи, ружичасто-бресквастим образима и сјајем за усне.
Иако су позирали одвојено на црвеном тепиху, Албин дечко Дени Рамирез такође је присуствовао забави у потпуно црном ансамблу. Звијезда филма „Топ ган: Маверик“ одлучио се за раскопчану кошуљу испод сакоа и елегантне панталоне. Пар се приближава својој првој годишњици брака. Прошле недјеље су уживали у заједничком одмору у Мексику, што је Рамирез документовао на свом Инстаграму.
Сцена
5 ч0
Сцена
9 ч0
Сцена
1 д0
Сцена
1 д0
Сцена
5 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
6 ч0
