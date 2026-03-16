"Какве свиње": Погледајте како је изгледала дворана након додјеле Осцара

16.03.2026
18:47
Коментари:0
Гости на додјели Оскара нашли су се на удару критика након што су се интернетом прошириле фотографије и снимке које приказују дворану Долбy Тхеатре прекривену смећем након завршетка церемоније.
Призори с пода дворане, на којима се виде празне боце, омоти од хране, коверте и други отпад, изазвали су згражање јавности.
Једна фотографија објављена на друштвеним мрежама приказује стање дворане ујутро након додјеле награда.
Корисници интернета нису скривали разочарање понашањем холивудске елите.
"Човјек би помислио да знају користити канту за смеће", гласио је један коментар.
Clean up on aisle ALL#Oscars pic.twitter.com/pVxS56QmRm— Matt Neglia (@NextBestPicture) March 16, 2026
Други су били још оштрији: "Одвратно. Нимало стила", "Можеш имати сав новац свијета, а опет немати стила" и "Какве свиње".
Многи су коментарисали иронију ситуације у којој су неке од најгламурознијих звијезда свијета иза себе оставиле призоре који се могу упоредити с посљедицама "забаве мале дјеце", како је примијетио један корисник. "То је баш одвратно. Зар нигдје нема канти за смеће?", питали су се други.
Церемонија, која је трајала више од три сата и на којој је "One Battle After Another" однио награду за најбољи филм, очигледно је оставила трага не само у историји филма, већ и на поду познате дворане, преноси Индеx.хр.
